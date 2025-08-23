Daniel Sturridge sorprende al comprar una camiseta histórica del Valencia CF

El nombre de Daniel Sturridge ha vuelto a sonar, y no precisamente por sus goles. El exfutbolista inglés, que anunció su retirada en 2022 tras finalizar su etapa profesional, ha sido protagonista en redes sociales tras dejarse ver en una tienda de Classic Football Shirts. Allí, pidió una camiseta del Valencia CF, concretamente la segunda equipación de la temporada 2001/2002, en la que los de Mestalla levantaron el título de Liga bajo la dirección de Rafa Benítez.

El detalle que más sorprendió a los aficionados fue que Sturridge reconociera de inmediato la importancia de esa elástica, destacando además que llevara el nombre de Pablo Aimar, uno de los grandes ídolos de aquella generación. Finalmente, el atacante no dudó en quedarse con la prenda, un gesto que ha causado sensación entre valencianistas y amantes del fútbol retro.

Una joya de colección para los nostálgicos

La camiseta adquirida por Sturridge no es una cualquiera: se trata de la segunda equipación de la 2001/2002, de color naranja con detalles negros en las mangas, que acompañó al equipo en una de sus temporadas más recordadas. Ese curso, el Valencia superó a Real Madrid y Deportivo de La Coruña para proclamarse campeón de la Liga española, en una gesta que consolidó a Rafa Benítez como uno de los entrenadores más influyentes de la época.

El número de Pablo Aimar en la espalda añade aún más valor a la pieza. El mediapunta argentino fue uno de los futbolistas más determinantes del Valencia en aquella época dorada, y continúa siendo un referente para la afición valencianista.

Aimar, Fábio Aurélio y Rufete en la 01/02 / SD

Un guiño inesperado al Valencia CF

La elección de esa camiseta no pasó desapercibida. Para muchos aficionados fue un guiño inesperado al club de Mestalla, recordando aquellos años mágicos que ahora se ven muy lejanos por la situación actual del Valencia y su gestión. Que un exjugador inglés como Sturridge se fije en esa camiseta y en la figura de Aimar conecta generaciones y geografías distintas, recordando que la huella del Valencia de principios de los 2000 traspasó fronteras.