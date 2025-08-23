Hugo Guillamón prepara su salida del Valencia CF

Este sábado, Hugo Guillamón acudió a la ciudad deportiva de Paterna antes del entrenamiento del Valencia CF, en lo que podría ser uno de sus últimos días en el club. Según À Punt, el mediocampista de l'Eliana llegó temprano y, alrededor de las diez y media de la mañana, abandonó las instalaciones con dos bolsas, un gesto que refuerza los rumores sobre su salida inminente. La presencia de Guillamón en Paterna y su comportamiento dejan claro que está preparando su transición hacia un nuevo destino, mientras el club y el jugador ultiman los detalles de la operación.

La jornada en la ciudad deportiva ha estado marcada por la expectación de los aficionados y los medios, pendientes de cada movimiento del jugador. Guillamón, formado en la cantera valencianista, parece estar dando los últimos pasos antes de cerrar un traspaso que podría llevarlo al Hajduk Split, club croata que ha mostrado interés en su incorporación durante esta ventana de fichajes.

Además, el hecho de que el jugador haya llevado consigo sus pertenencias personales ha reforzado la idea de que su despedida está cerca. Los gestos y la actitud de Guillamón en Paterna han generado comentarios y especulación entre los seguidores del Valencia CF, expectantes por conocer cuándo se hará oficial su salida.

Rumbo a Croacia

Con las negociaciones avanzadas, Guillamón podría unirse al Hajduk Split en los próximos días. La operación supondría un cambio importante tanto para el jugador, que inicia una nueva etapa en su carrera, como para el Valencia CF, que perdería a un mediocampista formado en su cantera y con experiencia en la primera plantilla.

Hugo Guillamón celebra un gol con el Valencia CF / JM López

El Valencia recibirá una cantidad económica en concepto de traspaso por un futbolista que acababa contrato en junio de 2026 y, sobre todo, liberará algo de masa salarial, al rescindir a un futbolista que contaba con un salario cercano a los 3,8 millones pero al que tendrá que pagarle una buena parte de esta cantidad. La salida de Guillamón liberará, además, una ficha. Una vez su traspaso sea oficial, el Valencia tendrá espacio entre los dorsales del 1 al 25 para hacer dos fichajes más.