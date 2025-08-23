Largie Ramazani, opción del Valencia CF para reforzar el extremo

El mercado de fichajes cada vez está más cerca de bajar el telón y el Valencia CF trabaja a contrarreloj para apuntar la plantilla de Carlos Corberán. Sin embargo, desde hace varias semanas operar en el mercado es menos sencillo debido a los limitados recursos económicos del club y al atasco en la operación salida, que llevaba varios días sin movimiento hasta el reciente acuerdo que ha alcanzado el Valencia con el Hajduk Split croata para darle salida a Hugo Guillamón.

El ataque y el centro del campo son las demarcaciones que el club está priorizando reforzar en estos últimos días de mercado. Para la posición de '9' el elegido es Sadiq, que está deseando regresar a Mestalla, pero de momento no hay entendimiento económico con la Real Sociedad. En cuanto a la posición de extremo, la dirección deportiva maneja una lista con varias opciones, y quien parece haber ganado posiciones en las últimas horas para reforzar las bandas del club blanquinegro es Largie Ramazani.

El actual extremo del Leeds United se ha convertido en la opción número uno para el Valencia, que está trabajando en su cesión según ha adelantado el periodista Nacho Sanchis. El futbolista de 24 años tiene el consenso tanto del club como de Carlos Corberán y, además, ya habría dado el 'sí' a jugar en Mestalla. En la primera jornada de Premier se quedó sin minutos frente al Everton y en esta segunda jornada no ha viajado a Londres para el partido que debe disputar el Leeds contra el Arsenal.

A Ramazani le caen 5 partidos por llamar "cabezapo..." al árbitro / EFE

Un extremo joven y vertical

El perfil de Ramazani es el de un extremo rápido y profundamente vertical. A sus 24 años, su etapa en el Almería fue la más fructífera y la que le llevó a fichar por el Leeds el año pasado a cambio de casi ocho millones de euros. El curso pasado en Championship, segunda división inglesa, fue un futbolista importante pero no titular, y terminó con seis goles y dos asistencias.

Se trata de un futbolista más acostumbrado a jugar en el extremo izquierdo que en el derecho, aunque en el Valencia podría reforzar cualquiera de las dos bandas.