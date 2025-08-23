Así ha sido el debut de Christian Mosquera

Esta tarde el Arsenal disputaba el segundo partido de la Premier League 25-26 frente al Leeds United. El equipo de Ellan Road venía de una victoria polémica frente al Everton, con un penalti a favor bastante dudoso por mano, en los últimos minutos del encuentro. Por otro lado, el Arsenal venía de ganar en un campo muy complicado como Old Trafford, por la mínima, en el primer partido oficial esta temporada. Fue en el minuto 64, cuando Mikel Arteta con un resultado muy favorable de 4-0, decidió mover el banquillo y sacar al terreno de juego al exjugador del Valencia CF Christian Mosquera. El alicantino debutó con el conjunto del norte de Londres en el minuto 64 sustituyendo al neerlandés Justin Timber, que se retiraba del campo con dos tantos, una asistencia y una ovación por parte de la afición ‘Gunner’.

Mosquera calentando antes del partido del Arsenal / Arsenal

El jugador de 21 años debutó como lateral derecho, posición que ya había ocupado en varias ocasiones con el conjunto valencianista. No obstante, la temporada pasada, con el Valencia CF, en el partido frente al Leganés, Corberán lo puso de lateral derecho y además, marcó uno de los goles frente al conjunto ‘pepinero’, en la victoria por 2-0 en Mestalla.

Primeras actuaciones de Mosquera

En la primera media hora que ha disputado el central alicantino solo ha perdido el balón en una ocasión. También, ha ido dos veces al suelo recuperando el balón en ambas ocasiones. Mosquera ha hecho 10 pases acertándolos todos, y por tanto, no fallando ninguno. Además, el Arsenal y Mosquera suman su primera portería a cero en el Emirates Stadium, estadio del conjunto 'Gunner'. Buenos minutos para el excentral del Valencia CF, en un partido muy cómodo para debutar por el marcador tan favorable. Todo apunta a que Mosquera va a ser un fijo en la rotación de Arteta tanto para la posición de lateral derecho, como para la posición de central.

Mikel Arteta tras la victoria 5-0 frente al Leeds dijo: "Hubo muchos momentos destacados: Viktor Gyökeres marcó sus dos primeros goles, Jurrien Timber, tras una larga lesión, marcó dos goles. El debut de Cristhian Mosquera con el club y, por supuesto, uno de los momentos más destacados del día, el debut de Max Dowman a los 15 años y su impacto en el partido".