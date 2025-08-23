Mosquera debuta con el Arsenal

El debut de Cristhian Mosquera ha llegado en la segunda jornada de la Premier League. El exvalencianista no contó con minutos en el primer partido liguero contra el Manchester United y ha tenido que esperar al enfrentamiento contra el Leeds United. Aunque no ha partido como titular, Arteta le ha dado entrada en el minuto 64 en sustitución de Timber para que la afición Gunner pueda ver al central.

Arsenal-Leeds United

Mosquera ha entrado al césped en un contexto cómodo para el futbolista, Leeds arreplegado y Arsenal dominando el balón. En el momento de su cambio, los Gunners ya ganaban a su rival por cuatro goles a cero. Su debut ha sido desde el lateral derecho, aunque no su posición dominante, ya la ocupó en algún partido con el Valencia CF la pasada temporada. La asentada pareja de centrales, Saliba y Magalhaes, dificultan la participación de Mosquera en el Arsenal, por ello, tendrá que aprovechar las oportunidades que le proporcione Arteta para demostrar que tiene nivel para ser un jugador importante en el equipo.

El Arsenal es uno de los favoritos a ganar la Premier League. Ya son tres temporadas seguidas quedando segundos y su mercado de fichajes hace que sea una de las plantillas, si no la más, completa. Los Gunners llevan 22 temporadas sin ganar la liga, Mosquera podría formar parte de la escasa lista de jugadores españoles que han ganado la 'mejor' liga del mundo.