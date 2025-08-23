El Valencia ya descansa en Pamplona, donde tendrá el apoyo de un millar de valencianistas

El Valencia CF ya está en Pamplona, donde este domingo se enfrenta a Osasuna (17:00 h, El Sadar) en la segunda jornada de la Liga. Los hombres de Carlos Corberán ha viajado esta tarde en avión a la capital navarra. Allí, el conjunto valencianista buscará la primera victoria de la temporada y lo hará con el apoyo de alrededor de un millar de valencianistas, que aprovecharán el periodo estival para desplazarse al estadio 'rojillo' de modo masivo.

Entre la expedición del Valencia que se desplazó a Pamplona están los canteranos del Valencia Mestalla Pablo López, David Otorbi, Aimar Blázquez y Rubén Iranzo. Asimismo, como estaba previsto, tanto Dani Raba como Diego López, que se ausentaron en alguna de las sesiones de la semana para gestionar los esfuerzos, han entrado sin problemas en la convocatoria de Carlos Corberán.

Diego López y Dani Raba, sin problemas

Estos son los 24 jugadores del Valencia convocados para el partido de este domingo en El Sadar.

Porteros: Julen Agirrezabala, Dimitrievski, Rivero

Defensas: Foulquier, Iranzo, Gayà, Jesús Vázquez, Cömert, Copete, Diakhaby y Tárrega

Centrocampistas: Pepelu, Santamaría, Almeida, Ugrinic y Javi Guerra

Iranzo, Otorni y Blázquez, en el aeropuerto antes de subir al avión / VCF Media

Delanteros: Diego López, Pablo López, Luis Rioja, Danjuma, Dani Raba, Hugo Duro, Otorbi y Aimar Blázquez

Las bajas por lesión son las de Thierry Rendall y Alberto Marí, y por decisión técnica, Sergi Tenés y Hugo Guillamón, quien en breve será oficialmente jugador del Hajduk Split.

Entradas agotadas en la zona visitante

El equipo no estará ni mucho menos solo este domingo en Pamplona. Contará con la ayuda en las gradas de cerca de un millar de valencianistas. Las 600 entradas de la zona visitante se agotaron en poco tiempo, y desde Osasuna se estima que se han vendido otro número entre 400 y 500 localidades a seguidores valencianos, en su mayoría, residentes en la región. A la hora del partido, 17:00 horas, en Pamplona se espera una agradable temperatura de 28º.