Corberán se sincera tras la derrota en Pamplona

El Valencia CF salió derrotado de El Sadar en la jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025/26 tras perder 1-0 ante Osasuna en un encuentro en el que casi nada salió según lo previsto. La temprana expulsión de José Luis Gayà obligó a Carlos Corberán a reestructurar por completo su planteamiento desde el minuto 20. Aun así, el equipo nunca llegó a sentirse cómodo ni con balón ni sin él. El técnico de Cheste probó diferentes variantes en busca de un revulsivo, pero Osasuna dominó los tiempos del choque y terminó imponiéndose. Durante algunos tramos del partido, incluso, se le vio superado por momentos, sin lograr encontrar la fórmula para reenganchar al Valencia.

Un plan que no dio resultado

Tras el encuentro, Corberán reconoció que el arranque de su equipo estuvo lejos de lo esperado: “Mal al principio, el equipo se ha rehecho, bien. Jodido”, confesó en los micrófonos tras el partido. El entrenador movió piezas e intentó dar soluciones desde el banquillo, pero no logró dar con la tecla. El Valencia apenas generó ocasiones de peligro y fue superado por la intensidad y la claridad de ideas de su rival.

Danjuma regatea a Rubén García / EFE

El reto de Mestalla

El propio Corberán se mostró afectado por la derrota, consciente de que su propuesta no funcionó y de que el equipo necesita reaccionar cuanto antes. El calendario, sin embargo, ofrece una oportunidad inmediata: el próximo viernes, en Mestalla, el Valencia recibirá al Getafe de José Bordalás en un partido clave para buscar los primeros tres puntos de la temporada y reconciliarse con su afición.