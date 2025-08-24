Carlos Corberán: "El gol es una acción que la podemos defender mejor"

¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA SALIDA DE BALÓN DEL EQUIPO?

"Con Danjuma atacamos los espacios, la virtud de nuestros futbolistas hoy era de atacar, de superar líneas. Creo que no ha estado condicionado el partido por nuestra salida de juego. Nada más empezar el partido hemos hecho una buena acción para superar la presión. Cuando estábamos con 11 no hemos defendido bien el área, pero no tengo la sensación de que este equipo haya perdido por esto"