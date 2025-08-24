En Directo
Carlos Corberán: "El gol es una acción que la podemos defender mejor"
El entrenador del Valencia CF se marcha del Sadar "fastidiado" por la derrota y disgustado por el primer tiempo de su equipo
SENSACIÓN DEL PARTIDO
"Mal al principio, el equipo se ha rehecho, bien. Jodido"
MALA IMAGEN DEFENSIVA EN LA PRIMERA MITAD
"La primera parte es el tipo de primera parte que ha habido con una expulsión en el minuto 22. Hasta ese momento no hemos estado del todo agresivos. El gol es una acción que la podemos defender mejor. Es difícil sacar la conclusión de que el equipo no ha defendido bien con un jugador menos. El equipo se ha vaciado y ha estado muy cerca de conseguir el empate"
¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA SALIDA DE BALÓN DEL EQUIPO?
"Con Danjuma atacamos los espacios, la virtud de nuestros futbolistas hoy era de atacar, de superar líneas. Creo que no ha estado condicionado el partido por nuestra salida de juego. Nada más empezar el partido hemos hecho una buena acción para superar la presión. Cuando estábamos con 11 no hemos defendido bien el área, pero no tengo la sensación de que este equipo haya perdido por esto"
ÚLTIMOS MINUTOS A POR EL EMPATE
"El equipo ha tenido el deseo de superar la adversidad con la expulsión"
TITULARIDAD DE DANJUMA Y CAMBIO DE RABA
"Hemos decidido pasar a un 5-3-1 y hemos sacado a Jesús por fuera. El ajuste de sistema llevaba a Raba fuera"
ANÁLISIS DEL PARTIDO
"Cuando defiendes sin ser agresivos aquí, sabes que vas a conceder centros y en el primero han conseguido adelantarse el único gol que hemos concedido hoy ha sido con 10"
