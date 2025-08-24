La medular valencianista pone la 'alfombra roja' ante Osasuna

La medular valencianista volvió a quedar señalada en labores de contención en El Sadar. El conjunto de Carlos Corberán puso la alformbra roja por el pasillo central de nuevo siendo incapaz de imponerse en los duelos, contemporizar el juego e imponer su fútbol. La sombra de Enzo Barrenechea es muy alargada mientras el Valencia CF pone de manifiesto, por segunda jugada consecutiva, que sufre mucho a la espalda de la línea de centrocampistas, por la que los 'mediapuntas' del rival campan a sus anchas.

Ni Pepelu ni Javi Guerra se hicieron fuertes en este sentido. Perdedores de la mayoría de duelos, incapaces de ofrecer líneas de pase a sus compañeros para elaborar el juego e imprecisos en la toma de decisiones, el doble pivote vagó impotente por la parcela ancha mientras Aimar Oroz, juntándose con Moi Gómez y Lucas Torró trenzaron jugadas sin demasiadas complicaciones.

Pepelu, gran señalado

El gran señalado, no obstante, fue un Pepelu que no estuvo al nivel ejerciendo el rol de '6'. Sus cifras, de hecho, son verdaderamente reveladoras. De los ocho duelos que disputó el jugador de Denia (cuatro por el suelo y cuatro aéreos), solamente fue capaz de ganar uno, quedando completamente superado por su oponente en cada acción. El jugador alicantino también fue regateado dos veces, firmó dos intercepciones y ningún tackle (entrada a ras de suelo).

Con el balón en los pies la cosa no mejoró demasiado: 38 pases de 46 (83%), 13 pérdidas de posesión, cero centros acertados de cinco intentados y solo un pase en largo acertado de cinco intentados. En el balón parado tampoco le dio ninguna ventaja a su equipo.

Mal día de Javi Guerra

El de Gilet estuvo algo más bravo en las acciones defensivas, pero también fue insuficiente. Ganó cuatro de los nueve duelos a los que concurrió y ganó dos tackles. Con el balón, un por otra parte, su partido fue intrascendente: en 67 minutos solamente dio 13 pases buenos de 19 intentados e hizo un regate, además de perder 12 veces la posesión del esférico.

Minutos de Santamaría y Ugrinic

En la segunda mitad jugaron los dos fichajes de este verano para la medular. Con el suizo se buscó algo de llegada, pero su actuación fue más bien discreta. En 24 minutos dio ocho pases y poco más. No pugnó en ningún duelo.

Santamaría en una disputa del esféricos en el Osasuna - Valencia CF / LaLiga

El francés, por otra parte, apenas jugó 13, pero concurrió en más acciones en el partido. Luchó en tres duelos y ganó dos de ellos (más que Pepelu, que estuvo casi ocho veces más tiempo sobre el verde) e hizo un despeje. Con el esférico se ofreció en salida, dando ocho de doce pases buenos (67%), uno de dos en largo y seis posesiones perdidas. Sigue siendo una incógnita de si está al nivel de sustituir a Enzo Barrenechea.