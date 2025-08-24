Así fue la nueva exhibición defensiva de Yarek con el PSV

El Valencia CF vendió este verano a dos de los mejores proyectos de futbolista que han salido de la Academia en los últimos años. Cristhian Mosquera puso rumbo a Londres para enfundarse la camiseta del Arsenal a cambio de 15 millones de euros fijos, y Yarek Gasiorowski se marchó a Eindhoven para defender los colores del PSV a cambio de unos 10 millones de euros.

El nuevo contexto de ambos futbolistas, eso sí, es muy distinto. Mientras Mosquera llega al Emirates como apuesta de futuro en un equipo cuya zaga está liderada por Saliba y Gabriel Magalhaes, dos centrales muy asentados, Yarek ha aterrizado en Países Bajos para ser, desde el primer momento, un pilar en el conjunto de Peter Bosz. Y así está siendo. El central de Polinyà del Xúquer ha sido titular en los tres partidos de Eredivisie disputados hasta la fecha, disputando los 90 minutos en todos ellos. Además, ya registra un gol y una asistencia.

Otra gran actuación ante el Groningen

Yarek volvió a completar una gran actuación este fin de semana en el partido que el PSV, líder de la liga holandesa, disputó frente al Groningen. El excentral del Valencia fue el defensa mejor valorado del partido, y el segundo mejor jugador de su equipo, solo superado por Van Bommel. Yarek destacó con ocho despejes totales, una estadística que recuerda al estilo de César Tárrega. Además, bloqueó dos balones, robó otros dos y completó dos 'tackles' con éxito. Una lección defensiva.

En los duelos volvió a demostrar su poderío: disputó nueve en total, cinco con el balón en el suelo y cuatro aéreos, ganando ocho de ellos. En salida de balón no fue su partido disputado, pero también aportó su granito de arena en la victoria del PSV frente al Groningen 4-2.