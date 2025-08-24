Directo | ¡Segunda parte en marcha!

En Directo

Con el trascurso del mercado, y sus altas, bajas, renovaciones y jugadores que interesan, la Liga parece quedar en un segundo plano hasta que el próximo 1 de septiembre se cierra la ventana de verano. Lo cierto, sin embargo, es que este fin de semana, la competición madre pondrá en juego los segundos tres puntos del curso, puntos con el mismo valor ahora que dentro de unos meses. Después del empate en casa frente a la Real Sociedad (1-1) en la jornada inaugural, este domingo (17:00 h, El Sadar) el Valencia CF de Carlos Corberán se enfrentará a Osasuna con el objetivo de lograr el primer triunfo de la temporada 25/26. El primero desde la goleada por tres goles a cero al Getafe en Mestalla de principios de mayo. Así que, en Pamplona, el equipo tratará de cerrar la peor serie de resultados desde que el entrenador de Cheste cogió las riendas en enero para terminar obrando un milagro, el de la salvación tras más de 20 fechas en posiciones de descenso a Segunda.

