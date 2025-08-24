Así ha sido la expulsión de Gayà frente a Osasuna

El lateral de Pedreguer falló como último hombre y se ganó una justa tarjeta roja que deja al Valencia CF con un hombre menos en El Sadar

PAMPLONA, 24/08/2025.- Los jugadores del Osasuna celebran su primer gol, obra del croata Ante Budimir, durante el partido de LaLiga entre el Osasuna y el Valencia, este domingo en el estadio del Sadar. EFE/ JesÃºs Diges

Rafa Jarque

València

Pésimas noticias para el Valencia CF en El Sadar. El conjunto de Carlos Corberán no solo pierde por un gol a cero frente a Osasuna, sino que lo hace jugando con un futbolista menos sobre el terreno de juego tras la expulsión de José Luis Gayà en el minuto 22.

La realidad es que la acción no da lugar a polémicas. Gayà falló como último hombre y perdió el balón ante un velocísimo Víctor Muñoz, que se disponía a encarar a Julen Agirrezabala en un mano a mano hasta que el capitán del Valencia le zancadilleó de forma clara. El colegiado Gil Manzano aplicó la norma y decidió mostrarle la cartulina roja al lateral de Pedreguer. Ni el propio Gayà ni sus compañeros protestaron demasiado la acción.

