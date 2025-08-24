Buenas sensaciones del Valencia Mestalla en su último partido de pretemporada

El Valencia Mestalla continúa con su preparación de cara al primer partido de liga en el grupo 3 de la Segunda Federación, en el que se enfrentará al Alcoyano a domicilio el día 7 de septiembre. En su última prueba, el filial 'che' ha vencido de forma contundente a la Unión Balompédica Conquense, rival de la misma categoría pero de distinto grupo. Con la goleada por cuatro goles a cero en el Estadio Antonio Puchades, el equipo entrenado por Miguel Ángel Angulo sigue mejorando y cogiendo confianza para llegar de la mejor manera al debut.

Los goleadores del partido

Los autores de los goles fueron cuatro futbolistas. El primero fue de Yaroslvav Boyko, delantero ucraniano que llegó este verano procedente del CF Benidorm, quien subió para jugar con el segundo equipo a pesar de pertenecer al juvenil. El siguiente en perforar la portería visitante fue Leslie Okai, que con un disparo desde fuera del área puso el 2-0 en el marcador. Fue él quien centró para que el cabezazo de Carlos Alós marcara el tercero, y Mario Domínguez se encargó de cerrar la goleada con el cuarto y último tanto.

El balance de la pretemporada

Con este triunfo, los de Angulo suman tres victorias en los seis partidos que ha disputado en la preparación. Las otras dos se produjeron contra el CD Castellón B, con un 4-2 en la primera toma de contacto tras la vuelta de las vacaciones, y Real Zaragoza Deportivo Aragón, por 1-0 en el penúltimo encuentro. También empató tres duelos consecutivos ante Neom SC, Real Madrid Castilla y Villarreal B. Sin embargo, la mejor noticia, además de vencer a algunos rivales de la misma categoría, es que el equipo se marcha de la pretemporada sin haber perdido.

Ya pensando en el campeonato doméstico, el filial del Valencia CF intentará mejorar la sexta plaza obtenida la pasada campaña en Segunda Federación, en la que se quedó a dos puntos de lograr meterse en puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF.