El Valencia CF pide al Leeds la cesión de Largie Ramazani

Largie Ramazani es una de las oportunidades de mercado que la dirección deportiva del Valencia CF tenía trabajadas para reforzar el extremo, a la espera de que a finales de mes se abrieran las puertas en mejores condiciones. El belga del Leeds United cabe en los parámetros económicos en los que se mueve el club para poder traer un futbolista de desborde que no comprometa la llegada de Umar Sadiq o, en su defecto, otra de las opciones abiertas para la posición de delantero centro. En ese contexto, tal y como anunció Nacho Sanchis, el club de Mestalla está inmerso en el fichaje del ex de la UD Almería.

Este domingo, el experto en mercado Sacha Tavolieri da nuevos detalles al decir que "el Valencia CF ha entrado en conversaciones con el Leeds para asegurarse la cesión con opción de compra de Largie Ramazani". Como informa el periodista belga, "el club español está dispuesto a asumir el salario de Ramazani", pero "quiere negociar a cambio una cesión sin coste que contemple una opción de compra". Por contra, según la misma fuente, "el Leeds desea una tarifa de préstamo". La negociación está en marcha con el deseo de ambos lados de que pronto pueda tener una resolución.

Alternativas activas en función de la negociación

El pequeño y habilidoso belga, con la versatilidad de jugar en cualquiera de las tres posiciones por detrás del '9', gusta y encaja en las necesidades que Carlos Corberán ha detectado en la parcela ofensiva. En especial, una ausencia de desequilibrio y verticalidad que confía en poder paliar con la llegada de Ramazani. Eso sí, por lo que pudiera pasar en la negociación con el Leeds, la dirección deportiva cuenta con un par de futbolistas -uno en condiciones de cesión similar a las planteadas al Leeds y otro bajo el pago de un pequeño traspaso- como alternativas para el extremo. La segunda de ellas, evidentemente, de mayor coste.

Los valencianistas encaran la negociación por Ramazani con optimismo, ya que tienen el 'OK' del futbolista, aunque sabedores de que el margen en el que pueden moverse es estrecho con el fichaje del '9' también pendiente. El Leeds, por su parte, es proclive a ceder al futbolista, sobre todo, porque no entra en los planes del entrenador, Daniel Farke. Aunque pide un 'loan fee'.

Críticas a Farke por dejarse fuera a Ramazani

Tras la goleada sufrida por el equipo de Yorkshire ante el Arsenal (5-0), precisamente en el debut de Mosquera, el preparador alemán ha sido objeto de duras críticas, entre ellas, la de dejar fuera del equipo a Ramazani, futbolista que la campaña pasada tuvo su incidencia en el ascenso del Leeds a la Premier, pese a que tuvo que entrar a muchos de los partidos como revulsivo desde el banquillo de suplentes. En sala de prensa, cuestionado por la ausencia del belga en la convocatoria, el técnico dijo: "No fue una decisión en contra de Largie (Ramazani), sino a favor de Noah (Okafor)". Tras lo sucedido en los últimos días, Ramazani ha colocado un fondo negro en su perfil de Instagram, donde, por el momento, sigue escribiendo que es jugador del Leeds.

El Leeds United ha fichado en los últimos días, procedente del Milán, a Okafor por más de 25 millones de euros. Sin embargo, el club inglés quiere todavía confeccionar su extremo con otra nueva incorporación. En las últimas horas, compite con el Nottingham Forest para llevarse del Estrasburgo a Dilane Bakwa. Si el vencedor en la puja es el Leeds, esto sería un empujón más de Farke a la salida de Ramazani en calidad de cedido al Valencia.