César Tárrega: "El equipo no ha salido enchufado en un campo que aprieta"

El Valencia CF no pudo puntuar en su visita a El Sadar. El protagonista encargado de hablar a pie de campo fue César Tárrega, que al ser preguntado por las sensaciones del equipo tras la derrota, habló de la falta de concentración en los primeros minutos: "El equipo no ha salido enchufado en un campo que aprieta mucho". Y es que, aunque intentó reponerse al mal inicio, el Valencia no fue capaz de sacar un resultado positivo en la segunda jornada de LaLiga EA Sports. "Al final hemos demostrado que queríamos ir a por el empate, una pena", aseguró el futbolista de Aldaia, lamentándose por no haber logrado el tan ansiado gol de la igualada.

Inicio letal

El conjunto 'che' recibió el primer golpe en un centro lateral, cuando Ante Budimir remató a placer un envío de Valentin Rosier para hacer el gol de la victoria para Osasuna. Poco después, en el minuto 22, la expulsión de José Luis Gayà terminó de noquear a los Corberán. "La expulsión condiciona el partido", explicó César Tárrega para los micrófonos de DAZN nada más terminar el encuentro. Desde el minuto 22, los locales se encontraron con un contexto cómodo para jugar con superioridad delante de su gente.

El portero del Valencia, Julen Agirrezabala, tras el gol del croata Ante Budimir / EFE/Jesus Diges

El equipo con diez

A pesar de estar con diez jugadores en más de dos tercios del encuentro, la realidad es que los valencianos tuvieron ocasiones para irse con algo positivo de Pamplona. "Cuando estamos con diez sabemos que tenemos que dejarnos la piel", destacó Tárrega, tratando de explicar la 'mejora' del equipo a pesar de la inferioridad numérica. "La sensación es mala, pero lo hemos intentado hasta el final".

Ya pensando en el próximo partido, el Valencia tendrá la oportunidad de obtener su primer triunfo de la temporada 2025/2026 en su estadio, cuando reciban al Getafe el próximo viernes. En respuesta a si el equipo tiene la urgencia de ganar este enfrentamiento, el central español fue claro: "No urge ganar, pero nosotros saldremos a por la victoria". De momento, los de Mestalla acumulan un punto de seis posibles.