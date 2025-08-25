Acelerón del Valencia CF por Ramazani

El mercado de fichajes encara su recta final y el Valencia CF no puede demorarse demasiado en cerrar los últimos fichajes que apuntalen la plantilla de Carlos Corberán. En las últimas horas, Largie Ramazani, extremo belga de 24 años, se ha convertido en el objetivo prioritario para reforzar la delantera, y la sintonía tanto con el futbolista como con el Leeds, club al que pertenece, es muy positiva, y con el paso de las horas cada vez lo es más.

Tanto es así que el Valencia CF y el Leeds han avanzado este lunes un buen trecho para la cesión del futbolista, y la entidad de Mestalla confía en cerrar la operación a lo largo del martes. En estos momentos, tras las conversaciones desarrolladas en la jornada de hoy, la opción más plausible es que el extremo acabe llegando bajo la fórmula de una cesión simple.

Ramazani, con la camiseta del Leeds United / Leeds United

Ron Gourlay ha intentado incluir una opción de compra, aunque si los ingleses finalmente no están de acuerdo con este punto, la intención del Valencia CF no pasa por tensar la cuerda, sino porque el belga esté cuanto antes en València y se una al equipo. A estas alturas de la negociación, el único aspecto que podría echarla hacia atrás es que el Leeds endureciera las condiciones de un loan fee, una cuestión que en el Valencia confían en que no suceda, pese al interés de otros equipos también en el jugador. Eso sí, ese terreno lo tiene ganado el Valencia, que cuenta con el OK de Ramazani.

Avanza a buen ritmo

La operación avanza a buen ritmo y parece que Valencia y Leeds están condenados a entenderse. Así, todo hace indicar que Largie Ramazani se convertirá en el séptimo refuerzo del verano, el segundo para la zona de ataque, aunque el Valencia todavía cerrar los últimos flecos y rematar la negociación.