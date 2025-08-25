Foulquier: "No perdimos por la expulsión de Gayà. Entramos mal al partido"

Dimitri Foulquier, el hombre más veterano del vestuario del Valencia CF analizó la derrota en Pamplona, de la que dice que "hay que corregir detalles", y pone el foco en el objetivo de lograr el próximo viernes los primeros tres puntos de la temporada en Mestalla. Ganarle al Getafe es, para el futbolista, la mejor manera de agradecer al valencianismo todo el esfuerzo que hace por ayudar al equipo: el último el desplazamiento masivo con cerca de un millar de seguidores en las gradas de El Sadar este domingo.

Para el lateral derecho, la principal causa de haber perdido el partido con Osasuna no estuvo en la expulsión de Gayà a los 22 minutos por roja directa, sino en una entrada de baja intensidad al encuentro. "Al final, José (Gayà) lo da todo siempre. Una expulsión forma parte del fútbol, no creo que hayamos perdido por eso. Entramos mal al partido", indicó a los micrófonos del club.

"Dimos la cara y hubo actitud con un jugador menos"

"Luego el equipo sí dio la cara con un jugador menos, tuvimos la actitud y la lucha para buscar el empate. Fue una pena el gol anulado por fuera de juego. Dimos la cara y competimos", insistió el de Guadalupe, que se queda con la reacción e "intentar competir, como hizo el Valencia, incluso con dificultades".

Foulquier admite que "hay cosas que mejorar". "Como siempre hacemos cuando se gana, empata o pierde, trataremos de corregir los detalles", comentó el defensa de 32 años.

Una afición que "no tiene nada que demostrar, es grande"

Según el lateral derecho, la afición del Valencia "no tiene nada que demostrar, no debe demostrar lo grande que es". "En Pamplona cuando hemos llegado al campo con el autobús, ese recibimiento, parecía que estábamos jugando a 40 minutos de casa. Siempre les estamos agradecidos, y seguiremos dando la cara y luchando por ellos", agregó.

Por último, sobre el partido de este viernes (21:30 h, Mestalla) contra sus excompañeros del Getafe, 'Foulqui' asegura tener ya el foco en dicha cita. "Lo de Osasuna ya es pasado, tenemos que pensar en el siguiente partido y en trabajar para conseguir los tres puntos en casa con nuestra afición", concluyó. Para ello, el conjunto de Carlos Corberán ha retomado sin demora los entrenamientos en la mañana de este lunes en la Ciutat Deportiva de Paterna.