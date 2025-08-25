Uche, la estrella del Getafe, a un paso del Wolves

Christantus Uche, el MVP de la primera jornada de LaLiga, está a punto de poner rumbo a la Premier League dejando un suculento traspaso en las arcas del Getafe CF. El destino del centrocampista ofensivo de los 'azulones' es el Wolverhampton, donde aterrizará de la mano del superagente Jorge Mendes por una cantidad de dinero que ronda los 20 millones de euros, 16 fijos y cuatro más en función de objetivos deportivos.

El futbolista nigeriano fue determinante en la victoria de los madrileños en Balaídos. De forma sorprendente, el Celta perdió por 0-2 ante un Getafe que apenas viajó con 13 profesionales a Vigo. La razón principal del tropiezo de los gallegos estuvo en la actuación de Uche, autor de la asistencia del primer tanto de Adrián Liso y anotador del segundo, con el que el partido quedó sellado para los de José Bordalás a los 72 minutos.

La progresión de Uche ha dejado a propios y extraños con la boca abierta. Fichado del AD Ceuta, con el que destacó en el Playoff de ascenso de Primera Federación, el Getafe acertó de pleno hace un año. Ahora, una vez se cierre el traspaso, deberá ceder el 20 % al club de la ciudad autónoma. La campaña pasada, el africano hizo 4 goles y repartió seis asistencias, aunque su gran mérito está en el rendimiento regular y el empuje que le ha dado al conjunto del sur de Madrid. Jugó 2841 minutos entre todos y cada uno de los 38 partidos de la competición madre.

A la espera de su viaje a Inglaterra para pasar la revisión y firmar

El Wolves puja muy fuerte por Uche con una oferta que parece irrechazable para Ángel Torres, presidente azulón. Las informaciones al respecto indican que a principios de esta semana se espera ya al atacante en Wolverhampton para las pruebas médicas y la fima. De hecho, se especual ya con que no esté ya en el duelo que esta noche en el Sánchez Pizjuán cerrará la jornada 2, Sevilla-Getafe.

Si nada se tuerce en esta operación, todo indica que Christantus Uche no estará ya en el choque del viernes en Mestalla entre el Valencia y el Getafe. En las próximas horas, se espera la oficialidad de la venta al Wolves. Todo un alivio para un Valencia necesitado de puntos después de haber sumado tan solo uno de los primeros seis en disputa en la tempotada 2025/26. Este domingo cayó en Pamplona a manos de Osasuna.