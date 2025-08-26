Corberán, obligado a cambiar su plan frente al Getafe

El del pasado sábado en El Sadar ante el Club Atlético Osasuna fue un partido de malas noticias par el Valencia CF. Más allá de la evidente, la derrota por un gol a cero, el equipo de Carlos Corberán dejó malas sensaciones sobre el terreno de juego, aunque fue, de nuevo, de menos a más con el paso de los minutos, tal como ocurrió en la primera jornada frente a la Real Sociedad.

Además, la tempranera expulsión de José Luis Gayà, merecida tras un error de concentración del lateral de Pedreguer, no solo lastró casi por completo las aspiraciones del Valencia CF durante el choque ante los rojillos, sino que obliga a Carlos Corberán a lidiar con una baja muy importante de cara al partido de este viernes en Mestalla frente al Getafe. Gayà deberán cumplir un partido de sanción y no podrá formar parte de la convocatoria para la jornada tres.

Una ausencia que lo cambia 'todo'

El capitán es uno de los jugadores más importantes de la plantilla y una pieza imprescindible en el once titular siempre que está al cien por cien físicamente. Su baja obliga al técnico a modificar ese once gala y meditar cuál es la mejor alternativa para suplir la ausencia de Gayà.

Gayà tras ver la expulsión en El Sadar / EFE

Jesús Vázquez, la opción más factible

Con la expulsión de Gayà en El Sadar, Corberán no quiso correr el riesgo de jugar sin un lateral izquierdo al uso y optó rápidamente por dar entrada a Jesús Vázquez. "Hemos decidido pasar a un 5-3-1 y hemos sacado a Jesús por fuera. El ajuste de sistema llevaba a Raba fuera" , así lo explicó el propio técnico en la rueda de prensa posterior. Esa decisión sitúa a Jesús Vázquez como el gran favorito para suplir a Gayà en el once titular de este viernes ante el Getafe, el equipo de moda en LaLiga tras su 6/6 en las dos primeras jornadas.

Ganar, casi obligado

El partido ante el Getafe es de una importancia máxima, pues se trata del último choque antes de afrontar el primer parón por compromisos internacionales. No ganar al conjunto de Bordalás supondría que el conjunto blanquinegro se fuera al parón sin victorias en su casillero, una situación de cierta intranquilidad.