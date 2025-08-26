Hugo Guillamón se despide del Valencia con un emotivo vídeo en redes sociales

Hugo Guillamón ha puesto punto final a su etapa en el Valencia CF con un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales, en el que repasa su trayectoria de blanquinegro y lanza un sincero mensaje de despedida. El canterano, que llegó a la Academia con apenas cinco años, recopila en este montaje algunos de sus momentos más destacados como profesional, desde su debut en Primera División en 2020 hasta su golazo frente al FC Barcelona en la temporada 2023/24, pasando por su tanto decisivo en el derbi ante el Villarreal en la campaña 2021/22.

Guillamón, que durante estas cinco temporadas ha disputado 146 partidos oficiales con el primer equipo, agradece todo lo vivido en Mestalla y reconoce que se marcha “con la conciencia tranquila de haber dado todo por este club”. Tal y como adelantó Súper, el centrocampista continuará su carrera en el Hajduk Split, pero antes de iniciar esta nueva etapa en Croacia ha querido despedirse públicamente de la que ha sido su casa y de la afición que lo ha acompañado durante toda su trayectoria.

“He cumplido el sueño de cualquier niño valencianista”

El mensaje de Guillamón rezuma orgullo y gratitud. “He vivido momentos muy buenos y etapas complicadas, pero siempre defendiendo este escudo con orgullo”, afirma el futbolista, que insiste en que haber vestido la camiseta del Valencia es cumplir el sueño de su infancia. En su despedida también tiene palabras para todas las personas que lo han acompañado en el día a día: entrenadores, técnicos, cuerpo médico, utilleros y demás miembros del club, a quienes agradece su apoyo en los momentos difíciles y su cercanía a la hora de celebrar los logros. “Me voy feliz por haber cumplido el sueño de todo niño valencianista”, asegura.

Guillamón y Edgar, a su derecha, junto a los responsables del Hajduk / HS

Una afición que simboliza “el motor del club”

El apartado más emotivo del vídeo lo protagonizan sus palabras para la afición. Guillamón no ha dudado en subrayar el papel fundamental de la grada en la historia y el presente del Valencia: “No sois conscientes de lo importante que sois para el equipo, sois el motor de este club y siempre os estaré agradecido”. El centrocampista recalca que, independientemente de dónde juegue a partir de ahora, seguirá habiendo “un valencianista más” apoyando al equipo desde la distancia. El vídeo se cierra con un mensaje claro y sentido: “Amunt Valencia”.