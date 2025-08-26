Ramazani, fuera de la convocatoria del Leeds mientras se negocia su llegada al Valencia CF

Largie Ramazani es, ahora mismo, el objetivo prioritario del Valencia CF para reforzar el ataque de la plantilla. En los últimos días, la dirección deportiva de Mestalla ha avanzado en la operación del extremo belga, tratando de resolver las diferencias con el Leeds United, club al que pertenece, con el objetivo de que el futbolista se incorpore a las órdenes de Carlos Corberán lo antes posible.

Este martes, el partido que el Leeds afronta frente al Sheffield Wednesday correspondiente a la EFL Cup, ha dejado una pista muy evidente del punto en el que se encuentra la operación con Ramazani, y es que el club inglés ha dejado fuera de la convocatoria al extremo pretendido por el Valencia, en un claro síntoma de que puede tener las horas contadas en Inglaterra.

El Valencia aceleró este lunes y esperar cerrarlo pronto

A principios de esta semana, el Valencia aceleró en las negociaciones, optando por poner fin al tira y afloja y ceder en su postura de incluir una opción de compra en la cesión, un fleco que el conjunto inglés no quiere aceptar. En estos momentos, ambos clubes negocian el precio de la cesión, que era otra de las barreras, no solo la opción de compra, para llegar a un acuerdo. Para el Valencia, lo prioritario pasa porque el belga esté cuanto antes en València y se una al equipo.

A estas alturas de la negociación, el único aspecto que podría echarla hacia atrás es que el Leeds endureciera las condiciones de un 'loan fee', una cuestión que en el Valencia confían en que no suceda. Según puede confirmar Superdeporte, la cesión sin opción de compra está muy avanzada, pero no cerrada completamente. En cualquier caso, todo apunta a que los últimos flecos se resolverán pronto y Ramazani será el séptimo fichaje del verano del Valencia CF, el segundo para la zona de ataque.