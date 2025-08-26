Yaroslav Boyko, delantero del Juvenil A del Valencia CF, convocado con Ucrania Sub19

Yaroslav Boyko ha sido convocado por la selección ucraniana Sub19, para formar parte de la concentración preparatoria de cara a los próximos partidos oficiales. El jugador del Juvenil A del Valencia CF se encontrará con sus compañeros del 1 al 9 de septiembre en Murcia. El delantero estará bajo las órdenes de Óscar Sánchez tras firmar por el conjunto valencianista este mercado.

El punta de 18 años, formado en las categorías inferiores del Benidorm desde benjamines, fue una de las sensaciones del conjunto del Guillermo Amor la pasada campaña en Tercera RFEF con el Benidorm CF, donde anotó 7 tantos. Su gran rendimiento a temprana edad llamó la atención de los del Valencia CF, que no dudó en firmar al futbolista hasta 2027.

El Valencia CF ha publicado en las redes sociales de la academia, el orgullo que es para el club, anunciar que 28 jugadores de la cantera han sido convocados con sus selecciones.