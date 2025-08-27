Acuerdo cerrado: Largie Ramazani será la séptima incorporación del Valencia CF

El culebrón Valencia-Ramazani acaba de resolverse. Hace días que la entidad valencianista fijó al extremo belga como la opción prioritaria para reforzar el ataque de Carlos Corberán y, tras varios días de tira y afloja con el Leeds, club al que pertenece, con discrepancias en varios de los flecos de la operación, el acuerdo está, por fin, cerrado.

Este miércoles, 24 horas más tarde de lo que el Valencia tenía previsto, ha sido el día clave para terminar de encauzar la operación. Según ha adelantado Nacho Sanchis, y puede confirmar Superdeporte, ya existe un acuerdo entre clubes para la cesión del futbolista y ya se han intercambiado documentos. Será, finalmente, una cesión sin opción de compra como informó este medio.

Está previsto que el futbolista aterrice esta noche en València para que mañana pueda someterse al reconocimiento médico y que el préstamo quede cerrado al cien por cien. En principio no estará disponible para el partido de este viernes en el que el Valencia recibe al Getafe en Mestalla.

Ramazani celebra la victoria conta el Sevilla / Carlos Barba

Un día después de lo deseado

El Valencia marcó en rojo en el calendario el pasado martes como el día para cerrar la operación. El club aceleró el lunes y creyó haberlo dejado todo encauzado para dejarlo todo atado un día más tarde. Sin embargo, tal como informó SUPER el martes, el conjunto inglés no desbloqueó ninguno de los flecos que impedían el acuerdo: el precio de la cesión y al salario del futbolista. Además, según ha aportado Nacho Sanchis, el Leeds quería incluir una cláusula por la cual pudiera recuperar al futbolista en enero si no disputadaba una serie de minutos. Una condición que, finalmente, no se ha incluido en el préstamo.

El bloqueo sufrido el martes no era definitivo ni mucho menos, ni le impedía seguir siendo optimista para cerrar la operación al Valencia, que se emplazó al miércoles para retomar las conversaciones. Y ha sido, finalmente, el miércoles el día clave para encauzar el tema.

Séptimo fichaje, tercero para el ataque

Así, Largie Ramazani se va a convertir en el séptimo fichaje del verano para el Valencia CF, el tercero del ataque tras Arnaut Danjuma y Dani Raba. Con el belga, Corberán dispondrá de un futbolista rápido y vertical, más acostumbrado a jugar en la banza izquierda, aunque acostumbrado también a moverse por dentro y en el costado diestro.