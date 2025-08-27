Giro radical en el futuro de Uche: La última hora de su salida

El futuro de Christantus Uche se ha convertido en uno de los culebrones del mercado de fichajes en su recta final. El jugador del Getafe está en el foco de la Premier League, lo que supondría un gran traspaso para las arcas azulonas. De hecho el conjunto madrileño está pendiente de esta operación para poder inscribir futbolistas.

Hasta la fecha parecía que todo estaba casi arreglado con el Wolverhampton para probar suerte en la liga inglesa. El traspaso, gestionado por Jorge Mendes, se pactó en unos 20 millones de euros, de los cuales 16 fijos. Tan avanzada estaba la operación que Uche fue duda hasta última hora el pasado lunes para medirse al Sevilla FC en la jornada 2 de Liga.

Chrisantus Uche / AFP7 vía Europa Press. AFP7 vía Europa Press

Los días pasan y Uche, que jugó en el Sánchez Pizjuán, todavía deshoja la margarita de su futuro, que podría dar un cambio radical.

El futbolista nigeriano es una pieza importante para José Bordalás. Su actuación en Balaídos en la primera jornada de Liga bien lo demuestra con un gol y una asistencia. Sin embargo las necesidades económicas del Getafe son mayores y una venta de Uche daría margen al equipo azulón.

Mientras se resuelve el futuro de Uche, el culebrón está dejando imágenes tan rocambolescas como las de este miércoles por la mañana. El agente del jugador se ha acercado a las oficinas del Coliseum y a la salida ha tenido unas palabras algo confusas con los compañeros de Radio Marca, entre otros: “Quiere irse, quiere quedarse… Uche quiere jugar en el verde… Si Ángel Torres dice que no habló conmigo, sería uno que se parecía a mí”

Uche combina físico y técnica en la zona de la mediapunta / Laliga

La última ahora asegura que Getafe y Wolves han pactado su salida finalmente en unos 22 millones de euros, pero sigue faltando el ‘ok’ de Uche, que parece no tener muy claro qué hacer.

El Valencia sigue pendiente de Uche

Por su parte el Valencia CF mira de reojo este asunto. El próximo rival que visitará Mestalla será el Getafe el próximo viernes a las 21:30. Un partido para el que no está confirmada la presencia del jugador más en forma de los de Bordalás.