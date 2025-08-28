Carlos Corberán confirma dos bajas importantes ante el Getafe
Además de la ausencia de Gayà por sanción, el técnico no podrá contar con los lesionados Ugrinic y Almeida
En la previa de la Jornada 3 de LaLiga, Carlos Corberán compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna para valorar el próximo compromiso de su equipo frente al Getafe en Mestalla. Un partido para el que va a contar con dos bajas importantes, además de la de José Luis Gayà, sancionado. Se trata de Ugrinic y Almeida, que este jueves no han entrenado junto al resto de sus compañeros y no podrán jugar el compromiso de este viernes.
"No se han recuperado y no estarán con el equipo”, asegura el entrenador valencianista. El caso de Ugrinic es especialmente delicado, ya que abandonó la Ciudad Deportiva antes de la rueda de prensa para someterse a pruebas médicas que aclaren el alcance de su lesión.
Intensidad y evolución del juego
El técnico subrayó la importancia de mantener la intensidad mostrada en las dos primeras jornadas, aunque también reconoció que aún hay aspectos del juego que deben mejorar. "Estamos mentalizados para darlo todo mañana", afirmó Corberán.
Preparación táctica y optimismo
Corberán se mostró optimista de cara al duelo ante el conjunto azulón y destacó la intención de introducir variantes tácticas: “Queremos manejar diferentes sistemas”. "Cada partido tiene la máxima importancia. El de mañana es el partido más importante ahora, queremos demostrar cuánto queremos conseguir esa victoria", añadió.
