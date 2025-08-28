Corberán pone el foco en el Getafe: "El equipo está con muchas ganas del partido"

Valencia CF y Getafe CF se miden este viernes en el Camp de Mestalla en el duelo correspondiente a la Jornada 3 de Liga. Los blanquinegros buscarán sus primeros tres puntos del curso ante uno de los equipos más pujantes del campeonato a estas alturas. Un Getafe que suma sus dos partidos por victorias ante, a priori, teóricos rivales directos como el Celta y el Sevilla además de hacerlo a domicilio.

En ese sentido en el entrenador del Valencia CF ve a su equipo preparado para la batalla contra el Getafe, un rival siempre incómodo tanto en casa como lejos de Mestalla. "Al equipo lo veo con muchas ganas de llegar al partido. Para nosotros no hay mayor satisfacción que darle una alegría a la afición. Veo al equipo mentalizado para darlo todo y que el resultado sea resultado de lo que hacemos en el campo. Que hagamos mucho. En cuanto a las bajas, Thierry sigue recuperándose, Gayà está sancionado y hoy André Almeida y Ugrinic no han entrenado y va a ser difícil que mañana estén con el equipo", ha afirmado Corberán en la previa.

Carlos Corberán confirma dos bajas importantes. / Germán Caballero

Y es que el míster quiere que el grupo esté mentalizado de la importancia de sumar los tres puntos antes del parón FIFA. De hecho Corberán ha advertido del peligro de su rival, uno de los más en forma en este arranque de Liga. "Sin ninguna duda, es un rival que viene en forma, que ha conseguido de visitante en dos campos complicados ganar dos partidos. Eso solo sucede cuando hay un buen entrenador y buenos jugadores. Luego, los cambios que haga un entrenador en el partido no lo veo tan importante, pero con un buen equipo y un buen cuerpo técnico puede pasar. Jugar contra un rival en forma solo puede aumentar nuestra exigencia. Tenemos claro que es un rival competitivo, pero nos centramos en lo que somos capaces de hacer. Veo al equipo con muchas ganas de competir", ha analizado el entrenador del Valencia CF ante los medios de comunicación.

Por último Corberán ha vuelto a centrar la atención en ese partido contra el Getafe: "Cada partido que afrontamos tiene la máxima importancia. El de mañana es el que tenemos en la cabeza, es el que afrontamos, el que hemos preparado y estamos contando las horas para ir al campo. Queremos demostrar a nuestra afición cuanto nos importa, cuanto queremos esta victoria y que sea consecuencia de la entrega, del esfuerzo y del fútbol del Valencia CF".