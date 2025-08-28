DIRECTO | Rueda de prensa de Carlos Corberán

Carlos Corberán comparece en la sala de prensa de Paterna para analizar la última hora del equipo de cara al partido del Valencia CF de este viernes en Mestalla frente al Getafe de Bordarás. Además, el técnico también hablará sobre la actualidad del mercado de fichajes, con la presencia ya en València de Largie Ramazani, que en las próximas horas puede convertirse en el séptimo fichaje del Valencia.

Getafe, rival que saca partido con muy poco Viene en forma, ha conseguido en dos campos difíciles ganar, eso solo sucede cuando hay un buen entrenador y buenos jugadores, los cambios no son tan importantes. Eso nos habla de la exigencia del partido, jugar contra un rival en forma solo aumenta esa autoexigencia. Nos centramos en lo que somos capaces de hacer, veo al equipo con ganas.

Dibujo de mañana Nosotros siempre queremos manejar el sistema en función del rival que enfrenteas para permitir que la identidad del equipo surja. Lo importante es la identidad. Analizamos cada partido previo para tratar de tomar la mejor decisión en cuanto a quienes empiezan

Ramazani ha llegado, ¿falta Sadiq? Comenté que hacía falta reforzar el ataque, el club trabaja para cerrar a Ramazani y todavía hay una posición que tenemos que reforzar, la de delantero centro. Tenemos dos posiciones en plantilla que pueden jugar ahí pero queremos jugar esa posición. El nombre de Sadiq es conocido, en los mercados se negocia, se contacta y se habla, pero cuando se concrete algo hablaré de ese jugador