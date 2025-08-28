Largie Ramazani llega al IMED para pasar la revisión médica con el Valencia CF

El Valencia CF ya tiene en casa a su nueva incorporación: Largie Ramazani. El futbolista belga aterrizó anoche en Alicante procedente de Inglaterra y viajó por carretera hasta la capital del Turia. Esta misma mañana, el ex del Almería ha llegado al Hospital IMED de València para someterse al reconocimiento médico previo a la firma de su contrato de cesión, último paso antes de que el club anuncie oficialmente la operación.

Con apenas 24 años, Ramazani se convierte en el séptimo refuerzo del mercado estival para el Valencia CF, que cerró en las últimas horas los últimos flecos de la negociación con el Leeds United. El acuerdo se ha concretado en forma de préstamo hasta final de temporada y, salvo cambio de guion, sin opción de compra.

“Vengo con ganas”

A su llegada a la clínica, el joven atacante belga atendió brevemente a los medios. Preguntado sobre si había hablado ya con el técnico Carlos Corberán, Ramazani zanjó con un escueto “nada”. En cambio, sí quiso enviar un primer mensaje a la afición valencianista: “Vengo con ganas”, una declaración que refleja la ilusión con la que afronta este nuevo reto en LaLiga tras su etapa en el Almería y su experiencia en el fútbol inglés.

El Valencia CF confía en que Ramazani aporte profundidad, desborde y velocidad en las bandas, cualidades que ya demostró en Primera División y que lo convierten en un perfil muy atractivo para el estilo de juego que quiere implantar Corberán en Mestalla.

Su presencia ante el Getafe, una incógnita

Una de las incógnitas es si el belga podrá debutar de inmediato con la camiseta del Valencia. El club trabajó a contrarreloj para intentar cerrar la operación a tiempo y que pudiera entrar en la convocatoria del partido de este viernes frente al Getafe en Mestalla. Sin embargo, la cesión se cerró más tarde de lo previsto y todo apunta a que será complicado que llegue pra el partido frente el combinado azulón.

En cualquier caso, será Carlos Corberán quien decida cuándo hacer debutar al extremo. La prioridad ahora es completar con éxito la revisión médica, oficializar su incorporación y que el jugador pueda unirse cuanto antes a la dinámica de entrenamientos con el resto del grupo.

El club blanquinegro espera que el futbolista belga se adapte rápido y pueda ofrecer pronto su mejor versión para ayudar al equipo en una temporada que no se ha iniciado como se esperaba y se presenta exigente para el Valencia CF.

Sonrisa al recordar a Sadiq

Durante su llegada, Ramazani también fue preguntado por Umar Sadiq, delantero con el que formó una dupla ofensiva memorable en el Almería de la temporada 2021-22. Ambos fueron piezas clave en el ascenso del conjunto andaluz a Primera División, convirtiéndose en una de las sociedades más letales de LaLiga SmartBank.

Ramazani y Sadiq celebran un gol en el Almeria / EFE

El belga no necesitó palabras: simplemente sonrió al escuchar el nombre del delantero nigeriano, un gesto que refleja la complicidad y el buen recuerdo de aquella etapa. La coincidencia no es casual: en esta recta final de mercado, el Valencia CF mantiene vivo su interés en hacerse con los servicios de Sadiq, una operación compleja pero que supondría un salto de calidad para la delantera blanquinegra.