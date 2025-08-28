Max Aarons, protagonista en el desastre del Rangers en Champions

El Rangers FC había recuperado el prestigio acorde al recuerdo de sus épocas préteritas en los últimos tiempos. En junio de 2012, el empresario británico Charles Green completó la compra, por 5,5 millones de libras (7 millones de euros), del Glasgow Rangers que, tras entrar en bancarrota, fue refundado como The Rangers Football Club.

Solo cuatro años después y tras arrancar en la Cuarta División escocesa, el Rangers volvió a la Scottish Premier League en 2016 y tras una pequeña etapa de 'aclimatación, los de Ibrox Park ya son unos habituales en las competiciones europeas (finalistas de la Europa League en 2022) e incluso han ganado un título de Liga (2020/21). Sin embargo este año se quedan a las puertas la Champions League tras caer estrepitosamente en la previa.

El cuadro escocés cayó en la vuelta de la última eliminatoria de Champions League contra el Brujas, aunque el cruce ya iba en franquicia para los belgas tras el 1-3 de la ida en Glasgow. No obstante el equipo de Russell Martin ha sufrido un palo aún mayor en ese segundo partido. En apenas unos minutos de partido Tresoldi adelantó al Brujas, empinando aún más la cuesta escocesa para plantarse en la Fase Liga de la Liga de Campeones, pero lo peor aún estaba por llegar.

Todavía en el principio de la primera parte, el exvalencianista Max Aarons fue expulsado con roja directa, dejando casi eliminado a los suyos y siendo el inicio de una goleada histórica para el Rangers. El duelo se marchó 5-0 al descanso para cerrarse con un contundente 6-0 al final del partido. Un duro palo para el Rangers y para el lateral derecho, que no tuvo ninguna fortuna en su paso por el Valencia CF. Este es el segundo año seguido que el Rangers cae en la ronda previa de la Champions League.

El curso pasado Max Aarons llegó cedido al Valencia CF en enero para paliar la baja de larga duración de Thierry Rendall. El inglés apenas tuvo oportunidades, disputando cinco partidos, dos de ellos las goleadas del Barcelona en Liga y Copa (7-1 y 0-5), además de en la victoria frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.