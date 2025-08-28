Oficial: Largie Ramazani es el séptimo fichaje del Valencia CF

Carlos Corberán incorpora un nuevo refuerzo para el equipo. El Valencia CF ha hecho oficial la llegada de Largie Ramazani. El belga, de 24 años, llega al cuadro de Mestalla en calidad de cedido por el Leeds United

Esta es la séptima incorporación del equipo valencianista en esta ventana de traspasos de verano en una operación que se cerró a principios de esta semana tal y como informó SUPERDEPORTE. Ramazani, que aterrizó en el aeropuerto de Alicante a primera hora de la madrugada de este jueves, ha pasado por la mañana las pertinentes pruebas físicas y médicas antes de certificar su fichaje.

Germán Caballero

Su presencia ante el Getafe, una incógnita

Una de las incógnitas es si Ramazani podrá debutar de inmediato con la camiseta del Valencia. El club trabajó a contrarreloj para intentar cerrar la operación a tiempo y que pudiera entrar en la convocatoria del partido de este viernes frente al Getafe en Mestalla. Sin embargo, la cesión se cerró más tarde de lo previsto y todo apunta a que será complicado que llegue para el partido frente el combinado azulón.

En la rueda de prensa previa al partido frente al Getafe, el técnico del Valencia ha analizado al que será su nuevo jugador, mostrándose optimista con lo que puede aportar: "Es un jugador que tiene polivalencia, puede jugar en derecha y en izquierda, tiene velocidad, puede recibir al pie y según dónde juegue puede recibir al pie o al espacio. Valoro la incorporación si se acaba finiquitando como algo positivo".

Aunque parece muy complicado que Ramazani esté disponible para recibir al Getafe este viernes, Corberán no ha descartado esa posibilidad. "Estamos a expensas de aspectos burocráticos, de oficilizar papeles. Si llega a tiempo, estará con el equipo". En cualquier caso, será Carlos Corberán quien decida cuándo hacer debutar al extremo.

Este es el comunicado del Valencia CF

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Leeds United para la incorporación de Largie Ramazani.

El extremo de 24 años (Berchem-Sainte-Agathe, Bélgica, 27/02/2001) llega al Camp de Mestalla a préstamo para la temporada 2025-26 y aportará al equipo que dirige Carlos Corberán cualidades como velocidad, desequilibrio y verticalidad, siendo un futbolista capaz de acelerar el juego de ataque y de producir situaciones de peligro en el área rival desde distintos perfiles.

Internacional en las categorías inferiores de Bélgica y formado en las canteras del RSC Anderlecht y del Charlton Athletic, Ramazani firmó en 2017 con el Manchester United, club con el que debutó en la élite antes de su fichaje en 2020 por la UD Almería.

En España, el nuevo jugador del Valencia CF ya dio muestras de su potencial con goles y asistencias, protagonizando un buen rendimiento en sus más de 100 partidos hasta que en 2024 el Leeds United se hizo con sus servicios.

La temporada pasada, el futbolista belga participó en 31 partidos, anotando siete goles y repartiendo dos asistencias a sus compañeros, unas estadísticas con las que contribuyó al regreso del conjunto inglés a la Premier League.