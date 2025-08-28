En Directo
Corberán: "Queremos demostrar cuánto queremos esta victoria"
El entrenador valencianista analizó la previa del partido ante el Getafe y dejó claro que su equipo debe jugar con la mejor mentalidad y la máxima intensidad
Carlos Corberán comparece en la sala de prensa de Paterna para analizar la última hora del equipo de cara al partido del Valencia CF de este viernes en Mestalla frente al Getafe de Bordarás. Además, el técnico también hablará sobre la actualidad del mercado de fichajes, con la presencia ya en València de Largie Ramazani, que en las próximas horas puede convertirse en el séptimo fichaje del Valencia.
¿A Danujma le dio el '7' el club?
El tema de los dorsales no me centro. Lo veo menos que secundario, no me interesa, cada uno elige su número, me interesa la pasión que le ponen y el rendimiento del jugador cuando viste la camiseta. A eso no le resto importancia. Los dorsales se lo dejo al club y jugadores.
Cree que cambiará lo de que el mercado cierre después de empezar LaLiga
Supongo que será difícil. Lo ideal sería empezar LaLiga con la plantilla cerrada, habría que unificar ligas, sería ideal pero no es muy posible
Partido contra el Barça. Le gustaría que se jugase en el Camp Nou?
Me ocupa el partido del Getafe y estoy concentrado en eso. Hay cosas que no dependen de mí, eso ya vendrá después del parón y te contestaré a la vuelta del parón. No gasto energía porque no depende de mí
Cómo se prepara el partido con la duda de las inscripciones
Nos preparamos a nosotros mismos y queremos que el partido depende de nuestro nivel. Lo más importante son los jugadores del Valencia y nuestra mentalidad
Refuerzos hay, ¿ahora hay que mantener los egos?
Eso depende de los egos de los futbolistas. Lo que es importante para el entrenador es trabajar el lado emocional. Que esté en la dirección correcta para sacar el máximo rendimiento.
Dimitrievski
La situación en la portería es de absoluta normalidad, tengo a los tres disponibles para mañana. Para ser competitivo hay que tener, mínimo, dos porteros de nivel titular, y nosotros los tenemos.
Podrá jugar Ramazani
Estamos a expensas de aspectos burocráticos, de oficializar papeles. Si llega a tiempo, estará con el equipo.
Dinámica del equipo
No me preocupa, me ocupa el partido de mañana, con máxima ambición y deseo.
Uche, incertidumbre
No ha sido un inconveniente. Uche jugó los dos partidos previos y ha demostrado ser muy importente. Parece que lo han querido la Premier y eso nos hace aumentar la exigencia para dar la mejor versión.
Importancia del partido de mañana
Cada partido tiene la máxima importancia. El de mañana es el partido más importante ahora, queremos demostrar cuánto queremos conseguir esa victoria.
Contemplo a todos mis jugadores en el once titular. El análisis que hacemos siempre es el de mirar el partido anterior. Cuando uno hace eso sacamos las conclusiones para saber qué es lo que más nos va a ayudar.
