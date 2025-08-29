En Directo
Carlos Corberán: "El compromiso es máximo, aún queda mejorar una posición"
El entrenador del Valencia CF se ha mostrado muy satisfecho del compromiso y del trabajo de su equipo en la que ha sido la primera victoria del curso
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán desde Mestalla. Sigan conectados a SUPER para saber toda la actualidad valencianista. Un saludo y buenas noches.
¿QUÉ TIENE QUE MEJORAR EL EQUIPO?
"Siempre hay aspectos de mejorar. Tengo una referencia y es qué identidad que tenga tu equipo. Queremos ser sólidos, que seamos agresivos, saber cuándo podemos hacer una u otra y cómo hacerla en función del rival. En ataque un equipo con control, dominio y la capacidad de progresar. Siempre tendremos un rival para que esas cosas no pasen y el crecimiento tiene que ver con eso, en cómo vas interpretando las situaciones. El crecimiento es infinito porque al final cada equipo es de una manera, pero analizando el partido previo siempre vas a sacar conclusiones para mejorar para el partido siguiente para afianzar y dominar"
¿CÓMO DE IMPORTANTE ES QUE RAMAZANI Y DANJUMA APORTEN?
"Importante es el trabajo y el compromiso por encima de lo que acaben consiguiendo. Me cuesta resaltar solo a los que han tenido acción final, porque el compromiso de todos... el trabajo de todos... no hay ningún jugador que no haya tenido el nivel que el partido exigía. Me quedo satisfecho cuando veo eso en mi equipo. Quiero ver el esfuerzo y el trabajo y es lo que te permite seguir creciendo"
PRIMER GOL DE DANJUMA
"Yo me he quedado satisfecho por el trabajo. Cuantos más partidos juegue más adaptación tendrá a todos. Es un jugador que tiene desequilibrio y una última acción que va a yudar mucho al equipo"
SUPLENCIA DE DANI RABA
"Yo quizá me hubiera enfadado con él si estuviera feliz. No lo percibí como una falta de respeto y no lo fue. Cualquier jugador cambiado nunca estará feliz. Yo percibí ese respeto. Se adaptó y es parte del fútbol, lo entiende él y lo entienden todos. No vi una falta de autoridad. La alineación de hoy dependía del partido que teníamos hoy"
¿QUÉ SIENTE CUANDO TIENEN ÉXITO TODOS LOS CAMBIOS?
"Mi percepción es diferente, este año el Valencia tendrá un once más variable porque esté año tiene más opciones. Vamos a tener dos jugadores por posición de nivel. Si tienen la mentalidad de comprometerse hacia el equipo, vamos a competir los partidos porque hay posibilidades. Ya sea por lesiones o por los cambios. Entiendo que no va a ser una temporada en la que no voy a posicionarme tanto en un once y voy a poder tomar decisiones en función del partido que vamos a afrontar"
¿HAS RECIBIDO ALGUNA NOTICIA SOBRE LOS FICHAJES?
"Noticia no porque el partido ha ocupado mi mente esta semana. El club sigue trabajando y no tengo ninguna duda que se completará y se reforzará como debe ser. Los tiempos los marca el mercado, pero el compromiso es máximo para mejorar el equipo. Aún hay una posición a mejorar y el trabajo que se hace en la dirección deportiva es para ello"
¿QUÉ BUSCABA CON EL ONCE DE HOY?
"Contento con el rendimiento del equipo. Ha habido aspectos positivos, aspectos a mejorar... A veces el resultado oculta aspectos de juego que debes mejorar. Con los cambios, en función del partido, trato de ayudar al equipo para que sea más competitivo"
¿SATISFECHO CON EL GOL A BALÓN PARADO? ¿QUÉ TAL DIAKHABY?
"Siempre hago valoraciones colectivas. Cuando un equipo tiene un rendimiento bueno, es porque individualmente todos han aportado. Diakhaby ha tenido un aporte importante en el resultado"
¿SE HA QUITADO PRESIÓN EL EQUIPO?
"Siempre tenemos que mirar hacia adelante. El equipo está muy centrado en hacer muy bien las cosas. Tenemos capacidad crítica para seguir creciendo y cuando no lo hacemos las cosas como queremos, mirarlas, corregirlas y comprometernos para cambiarlas"
