Carlos Corberán: "El compromiso es máximo, aún queda mejorar una posición"

¿QUÉ TIENE QUE MEJORAR EL EQUIPO?

"Siempre hay aspectos de mejorar. Tengo una referencia y es qué identidad que tenga tu equipo. Queremos ser sólidos, que seamos agresivos, saber cuándo podemos hacer una u otra y cómo hacerla en función del rival. En ataque un equipo con control, dominio y la capacidad de progresar. Siempre tendremos un rival para que esas cosas no pasen y el crecimiento tiene que ver con eso, en cómo vas interpretando las situaciones. El crecimiento es infinito porque al final cada equipo es de una manera, pero analizando el partido previo siempre vas a sacar conclusiones para mejorar para el partido siguiente para afianzar y dominar"