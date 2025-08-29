En Directo
DIRECTO | Valencia - Getafe: LaLiga, en directo
Sigue en directo el partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga EA Sports desde el Camp de Mestalla
Mestalla recibe a partir de las 21:30 horas al Getafe de José Bordalás, el equipo de moda en este inicio de curso, en un partido en el que el Valencia está prácticamente obligado a tomar vuelo por fin en esta liga, mejorando ostensiblemente la imagen de los dos primeros partidos y permitiendo a su afición celebrar la primera victoria. Ningún sitio mejor que Mestalla para conseguirlo.
¡REVOLUCIÓN EN EL ONCE DEL VALENCIA CF!
Julen Agirrezabala, Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Jesús Vázquez, Santamaria, Javi Guerra, Rioja, Diego López, Danjuma y Hugo Duro
ESTE ES EL ONCE DEL GETAFE
¡VAMOS A REPASAR LOS ONCES DE LOS DOS EQUIPOS!
Esta noche el coliseo blanquinegro está listo para vivir un auténtico partidazo en la que será la tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga, entre Valencia CF y Getafe CF
¡BUEEEEENAS NOCHES! ¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS A MESTALLA!
