Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

DIRECTO | Valencia - Getafe: LaLiga, en directo

Sigue en directo el partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga EA Sports desde el Camp de Mestalla

El Valencia-Getafe se disputa este viernes en Mestalla.

El Valencia-Getafe se disputa este viernes en Mestalla. / sd

Iván Carsí

Iván Carsí

Mestalla recibe a partir de las 21:30 horas al Getafe de José Bordalás, el equipo de moda en este inicio de curso, en un partido en el que el Valencia está prácticamente obligado a tomar vuelo por fin en esta liga, mejorando ostensiblemente la imagen de los dos primeros partidos y permitiendo a su afición celebrar la primera victoria. Ningún sitio mejor que Mestalla para conseguirlo. 

Tras la tormentosa salida a El Sadar del pasado sábado, el Valencia CF regresa este viernes a su fortín, a su lugar de confianza, con el evidente objetivo de lograr la primera victoria oficial de la temporada después de haber sumado un punto en las dos primeras jornadas. Mestalla recibe a partir de las 21:30 horas al Getafe de José Bordalás, el equipo de moda en este inicio de curso, en un partido en el que el Valencia está prácticamente obligado a tomar vuelo por fin en esta liga, mejorando ostensiblemente la imagen de los dos primeros partidos y permitiendo a su afición celebrar la primera victoria. Ningún sitio mejor que Mestalla para conseguirlo. 

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents