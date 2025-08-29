Once confirmado del Valencia para medirse al Getafe en Mestalla

El Valencia CF afronta la jornada 3 de LaLiga 2025/26 con la necesidad de sumar su primer triunfo. Los de Carlos Corberán solo han logrado un punto de seis posibles y llegan tras caer por la mínima en El Sadar (1-0), un resultado que dejó dudas en el arranque de curso. Mestalla vuelve a presentarse como el escenario ideal para reaccionar, aunque las bajas obligan al técnico a recomponer el plan de partido.

Bajas sensibles y la novedad de Ramazani

Corberán no podrá contar con su capitán, José Luis Gayà, expulsado frente a Osasuna, ni con Almeida y Ugrinic, ambos lesionados. En el lado positivo, la convocatoria incluye la novedad de Largie Ramazani, que podría aportar desequilibrio y velocidad en ataque. El equipo necesita dar un paso adelante en la creación ofensiva y aprovechar el empuje de su afición para disipar la incertidumbre.

El Getafe, por su parte, llega a Mestalla en medio de cierta inestabilidad. El club azulón ha vivido días convulsos con la posible salida de Uche, que finalmente no se ha concretado y estará disponible para el duelo. Aun así, el conjunto madrileño mantiene su carácter competitivo y buscará sorprender a un Valencia que afronta una primera prueba de madurez en casa tras un inicio negativo.

Once confirmado:

Julen Agirrezabala, Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Jesús Vázquez, Santamaria, Javi Guerra, Rioja, Diego López, Danjuma y Hugo Duro