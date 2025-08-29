Sadiq se queda fuera del acuerdo entre la Real Sociedad y el Girona por Yangel Herrera

La Real Sociedad y el Girona han llegado a un acuerdo para que Yangel Herrera se convierta en el cuarto refuerzo 'txuri-urdin' en este mercado de fichajes tras las llegadas de Caleta-Car, Gonçalo Guedes y Carlos Soler. Ambos clubes han acordado una cifra cercana a los 15 millones de euros para que el mediocentro venezolano ponga rumbo al conjunto dirigido por Sergio Francisco. Quien se ha quedado fuera de ese acuerdo es Umar Sadiq, que sigue insistiendo a la entidad donostiarra en su deseo por volver al Valencia CF.

Durante los primeros contactos entre el Girona y la Real Sociedad por Yangel, el nombre de Umar Sadiq fue relacionado con la operación. El conjunto que dirige Míchel y actualmente marca el último puesto de la tabla de LaLiga EA Sports 2025/26, estudiaba sus opciones para firmar un nueve, y la dirección deportiva gironí pensó en el nigeriano para que se conviertiese en la referencia ofensiva 'blanquivermella'.

Los catalanes quisieron que Sadiq formase parte del acuerdo con la Real Sociedad por Yangel Herrera, conscientes de que el cuadro realista había dejado al nigeriano sin dorsal debido a la voluntad del club donostiarra de buscar salida al ex del Almería. Pero desde el principio, la intención de Umar ha sido clara: en el caso de salir de Donosti, es para volver al Valencia CF, donde militó como cedido durante la segunda mitad de la pasada campaña y enamoró al valencianismo con 5 dianas claves en la salvación del equipo blanquinegro.

Sadiq sigue esperando

A apenas 48 horas para que la ventana veraniega de fichajes cierre sus puertas, el Valencia sigue confiando en cerrar la vuelta del ariete nigeriano a Mestalla. La entidad valenciana, que supo cómo jugar con el tiempo hasta que envió su primera propuesta al club donostiarra, ahora está a la espera de una respuesta de la Real Sociedad para poner fin a este capítulo: bien con la llegada del esperado nueve, o sin él, lo que obligaría a la directiva blanquinegra a lanzarse desesperadamente a por el ansiado delantero para la plantilla que dirige Carlos Corberán.

La última propuesta del club de Mestalla pone de manifiesto que el nigeriano es la primera opción del Valencia CF para la delantera. Y es que la dirección deportiva ha aumentado ligeramente las pretensiones de la primera oferta que envió, con el fin de poder poner fin a este culebrón y dar por cerrada la plantilla que dirige el técnico de Cheste.