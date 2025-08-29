Así ha sido el debut como titular de Baptiste Santamaria

Después de que el conjunto valenciano solo puntuará un punto de seis posibles (empate en Mestalla frente a la Real Sociedad y derrota en El Sadar contra el Atlético Osasuna), el técnico Carlos Corberán hizo un cambio en el centro del campo para el partido frente al Getafe. A principios de este mes, llegó el futbolista de 30 años Baptiste Santamaría al Valencia CF, que viene a sustituir a Enzo Barrenechea que fue un fijo para el técnico de Chester. El futbolista francés ha sustituido a Pepelu para hacer la función de centrocampista más defensivo en el conjunto ‘Blanquinegro’, y debuta como titular con el Valencia CF.

Primera mitad

No tardó en aparecer el debutante, en la primera acción del partido, Baptiste Santamaría fue el protagonista de una polémica acción después de pisar a un jugador del Getafe dentro del área, tras despejar el balón lejos de la portería y el segundo un duelo aéreo en el centro del campo. Durante la primera mitad ganó varios duelos aéreos; uno de ellos, un remate de cabeza después de un centro desde el saque de esquina que se marchó cerca de la portería de David Soria tras tocar en un defensa del Getafe, provocando así otro saque de esquina. El centrocampista de 30 años ha cogido el rol de Pepelu, cubriendo la posición cuando en una acción Diakhaby se ha lanzado al ataque. Buenas sensaciones para el experimentado centrocampista francés que ha dejado una primera mitad correcta.

Baptiste Santamaria contra el Getafe / X

Segunda parte

En la segunda mitad, con el 0-1 en el marcado tras el tanto de Diakhaby en el minuto 30, el Valencia puso un bloque más bajo para aguantar el resultado. En los primeros minutos de la segunda parte, Baptiste recuperó varios balones en el centro del campo. En el minuto 60, con el marcador favorable de 2-0, el director técnico de Cheste cambió a Javi Guerra, dando entrada a Pepelu, un perfil muy parecido al de Baptiste y un cambió lógico para aguantar el marcador de 2-0. El partido del francés fue muy serio en el centro del campo, distribuyendo bien el juego y dando el pase adecuado en cada momento. Cerca del minuto 70, en una mal despeje de puños de Julen Agirrezabalaga , Baptiste llegó muy rápido para bloquear un disparo peligroso desde la frontal del área.

Llegando a los últimos minutos del encuentro, Raba provocó una falta peligrosa en la frontal del área a favor del Getafe. En la falta lanzada por Arambarri, Baptiste estaba situado en la barrera y fue el encargado de bloquear con su cuerpo el disparo del uruguayo. Buen debut del centrocampista de 30 años con un 80 % de acierto en los pases, con tres duelos aéreos ganados, con dos buenas entradas para conseguir la posesión de balón. Primera titularidad para el francés, primera victoria para el Valencia CF en Mestalla, y con esta victoria el conjunto 'Blanquinegro' suma cuatro puntos de nueve posibles.