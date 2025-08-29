Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF contra el Getafe

El Valencia CF afrontaba su tercer encuentro de liga ante el Getafe con la necesidad de conseguir su primera victoria del curso y llegar al parón de septiembre con más tranquilidad. Los de Carlos Corberán lograron imponerse por 3-0 gracias a los tantos de Mouctar Diakhaby, Arnaut Danjuma y Hugo Duro. El Getafe aumentó el ritmo en los compases finales, pero no fue suficiente para inquietar a los valencianistas. El Valencia no cuajó su mejor encuentro, aunque, salvo un remate al palo de Liso en el minuto 86, apenas sufrió en defensa, controlando la mayoría del partido con solidez. Tras este triunfo, el equipo suma cuatro puntos y visitará al FC Barcelona tras el parón.

1x1 del partido

Julen (6) – Seguro: El guardameta vasco apenas recibió peligro y se mostró muy seguro en la salida de los centros laterales y las acometidas aéreas del Getafe.

Foulquier (6) – Guerrero: Fue un estorbo para los atacantes del Getafe. Mejoró con balón y mostró una imagen más sólida que en los anteriores encuentros.

Tárrega (7) – Capitán: Muy serio, mantuvo un nivel constante con el primer equipo. Líder de la zaga, cuajó otra gran participación.

Diakhaby (8) – Avión: Primera titularidad en la temporada, adelantó al Valencia con un brillante testarazo tras un centro a balón parado de Luis Rioja y se mostró impenetrable.

Diakhaby durante el transcurso del encuentro / LaLiga

Jesús Vázquez (6) – Correcto: Sustituyó a Gayà con creces. No mostró debilidades defensivas y ofensivamente tampoco desentonó.

Santamaría (7) – Resolutivo: Al principio falló un par de cortes, pero se fue sintiendo cómodo y resolvió varias acciones defensivas con seguridad.

Santamaria en su debut como titular / LaLiga

Javi Guerra (6) – Chispazo: Polivalente en la creación de juego y labores defensivas. No fue su mejor encuentro, pero asistió a Danjuma con un gran pase al espacio en el segundo gol, dejando su sello en el partido.

Rioja (7) – Incansable: Participativo, fue el autor del centro que permitió el gol de Diakhaby. Muy enérgico y fue ovacionado por Mestalla.

Danjuma (7) – Goleador: Se estrenó con el Valencia con un gran gol tras un pase al espacio y un recorte final. Mostró su velocidad característica.

Diego López (7) – Eléctrico: No dejó de ofrecerse, presionar e insistir. Tuvo la oportunidad de asistir a Foulquier en lo que pudo ser el tercero, pero decidió definir él mismo.

Hugo Duro (7) – Trabajador: Presionó, generó juego de espaldas y se mostró combativo y generoso en defensa. Su esfuerzo, se vio recompensado con el tanto final.

Hugo Duro controla un balón / LaLiga

Corberán (7) - Confianza: Acertó con el planteamiento y realizó una correcta lectura del encuentro

Cambios

Pepelu (6) – Cerrojo: Sustituyó a Guerra y actuó como seguro en el centro del campo, despejando un centro cerrado en un córner del Getafe.

Raba (6) – Voluntarioso: Salió en el 63’, tuvo poca participación pero dejó un par de detalles técnicos de calidad.

Copete (5) – Discreto: Sin incidencia relevante en los minutos que disputó. Complementó la zaga tras el cambio de sistema de Corberán.

Ramazani (7) – Debut: Entró sin apenas participación ni incidencia en el juego. No obstante, asistió a Hugo Duro en el tercer gol del equipo tras una gran galopada.