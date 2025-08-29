El Valencia CF inscribe a Ramazani en la previa del partido ante el Getafe

Largie Ramazani aterrizó en Alicante para posteriormente desplazarse hasta Valencia la madrugada del jueves. Ese mismo día, a primera hora de la mañana, el atacante belga pasó las pruebas médicas correspondientes y se trasladó a la Ciudad Deportiva de Paterna para completar su fichaje por el club. La única duda era si el ex del Leeds llegaría a tiempo para debutar con la elástica blanquinegra en la noche de hoy, en el partido que enfrenta al Valencia CF y al Getafe a partir de las 21:30 horas. Finalmente, Ramazani sí estará en Mestalla.

Ha sido esta misma tarde de sábado, en la previa del encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26, cuando la dirección deportiva valencianista ha inscrito a su última incorporación, Largie Ramazani. El atacante, tras llegar cedido a la capital del Túria procedente del Leeds United, podrá estar disponible para Carlos Corberán para el choque ante el equipo dirigido por el extécnico del Valencia, José Bordalás.

El séptimo refuerzo

El exjugador del Almería se ha convertido en el séptimo refuerzo 'che' para esta 2025/26 después de los fichajes de: Dani Raba, Julen Agirrezabala, José Copete, Baptiste Santamaría, Filip Ugrinic y Arnaut Danjuma. Todos ellos ya pudieron enfundarse la camiseta blanquinegra en un partido oficial en el estadio de Mestalla, en el empate entre el Valencia CF y la Real Sociedad (1-1) de la primera jornada de la recién estrenada campaña.

¿Debutará ante el Getafe?

Durante la tarde de ayer, Carlos Corberán compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro de esta noche. El técnico de Cheste, fue preguntado si el extremo belga podría estar disponible para el encuentro. "Estamos a expensas de aspectos burocráticos, de oficializar papeles. Si llega a tiempo, estará con el equipo", afirmó.

Germán Caballero

Ante los medios, Corberán también analizó la última incorporación che: "Es un jugador que tiene polivalencia, puede jugar en derecha y en izquierda, tiene velocidad, puede recibir al pie y según dónde juegue puede recibir al pie o al espacio", manifestó el entrenador del Valencia CF.