Carlos Corberán: "El club está trabajando para reforzar la plantilla"

El Valencia CF continúa trabajando para terminar el mercado de traspasos de la mejor forma posible, a la vez que trata de empezar a sumar de a tres en el inicio del campeonato doméstico. A pocos minutos de empezar la tercera jornada de LaLiga EA Sports en la que reciben a un Getafe que viene de hacer pleno de victorias, Carlos Corberán ha respondido a las preguntas de Movistar.

Últimos días de mercado

En el aspecto del mercado de fichajes, con pocos días para que se acabe la ventana y la mente puesta en la llegada de un refuerzo en forma de delantero, el de Cheste ha asegurado que "el club está trabajando para reforzar la plantilla", y se ha limitado a decir que tienen que estar "centrados en el partido" cuando ha sido preguntado por el nombre de Umar Sadiq.

El comienzo liguero

Tras obtener un punto de los seis posibles en los enfrentamientos ante Real Sociedad y Osasuna, el técnico valenciano ha querido transmitir tranquilidad al ser preguntado por la 'urgencia' de conseguir una victoria ante el equipo madrileño: "Siempre es el objetivo ir a por el partido, prepararlo y competirlo para conseguir los tres puntos". Además, ha querido destacar algunos de los puntos fuertes de su rival en el día de hoy: "Ellos tienen competitividad, combatividad, confianza en sí mismos, pero estamos centrados en nosotros mismos". Para lograr la victoria, Corberán sabe que será fundamental el apoyo de su gente en Mestalla: "Debemos entender el partido, jugarlo con muchísima energía y movilizar a las más de 40.000 personas que van a estar empujando".

Tárrega y Foulquier, en un balón centrado por Osasuna que despeja el central valenciano / EFE

De momento, lo que le queda a la parroquia valencianista es confiar en que la dirección deportiva pueda finalizar el trabajo que comenzó con las renovaciones de algunos de los pilares de la plantilla, siguió con la llegada de varias nuevas caras al equipo, y que está llamado a terminar con el fichaje de un '9'. En lo futbolístico, una victoria ante el conjunto azulón ayudaría a ilusionar a la afición de cara a esta nueva temporada