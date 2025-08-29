Los murciélagos despegan con las alas de Diakhaby y Danjuma

Los goles de Mouctar Diakhaby, Arnaut Danjuma y Hugo Duro han catapultado al Valencia CF en Mestalla hacia su primera victoria de la Liga 2025/26. Los pupilos de Carlos Corberán, que ha revolucionado el once inicial con éxito, se han hecho con los tres puntos en un choque estratégico contra el siempre duro Getafe de José Bordalás. Danjuma se estrena como goleador ante la alegría de los aficionados y Diakhaby recupera la titularidad con un partido excelso en el que ha contribuido de modo notable a que el conjunto blanquinegro, por fin, cierre su portería. La guinda, con el tiempo casi cumplido, la puso Hugo Duro a pase de Largie Ramazani. Menos espectacular, pero efectivo, la presentación en sociedad como titular de Baptiste Santamaría. El francés equilibrió al equipo en la posición de pivote.

Desde los primeros compases, los de Mestalla parecían escarmentados de los errores pagados a precio de oro en las dos jornadas precedentes. Quizá, fruto de ese ansía controlado, de querer nadar, pero guardando la ropa, fue el Getafe de José Bordalás el primero en lanzarse al río. Tras las escaramuzas iniciales, Mauro Arambarri perdonó una clara ocasión pasado el cuarto de hora. Christantus Uche bajó una pelota del cielo y se la dejó al mediocentro uruguayo, que disparó sin oposición desde la frontal del área. Para alivio de Julen Agirrezabala y los presentes en las gradas, nuevamente repletas, el esférico salió desviado.

Nadie quería arriesgar más de lo previsto durante la semana. Unos y otros sabían que el autor del primer golpe tendría mucho que ganar. En ese contexto, al Valencia le costaba hilvanar fútbol con prácticamente todos los hombres azulones en campo propio. Delante de David Soria, Bordalás tenía montada una línea defensiva de cinco hombres sin fisuras aparentes.

Una noche donde decide el balón parado

La estrategia iba a ser fundamental, y lo terminó siendo. Al borde de la media hora, una acción de Danjuma por la izquierda valió para que el neerlandés se sacara un córner de la nada. Un premio valioso visto lo visto hasta entonces. Luis Rioja acudió a la banda contraria, la suya por naturaleza, para ejecutar el saque de esquina. El balón volaba a la zona del segundo palo, mientras Diakhaby logró zafarse de su marcador, Juan Iglesias. El getafense cayó al suelo. No hubo falta. El '4' cabeceó a la red (1-0, m. 30).

El gol supo a miel para los valencianistas en un duelo marcado por la igualdad. El Getafe, que se había adelantado en sus conquistas en Vigo y Sevilla, lo acusó y no dio con la fórmula para dañar nuevamente a la defensa local antes de que el colegiado, Alejandro Hernández, decretase el final de los primeros 45 minutos.

Un córner volvió a resultar decisivo en los comienzos de la segunda mitad. Y fue el Valencia el que sacó tajada nuevamente. Esta vez a la inversa, defendiéndolo con acierto y corriendo el contragolpe a máxima velocidad. La acción comenzó con un despeje de puños de Agirrezabala que derivó poco después en los pies exquisitos de Javi Guerra.

Un pase fino como la seda del canterano permitió la carrera a campo abierto de Danjuma. El ex del Villarreal dispuso de la ocasión perfecta para mostrar todas sus virtudes... y no la desaprovechó. El '7' condujo con rapidez y calidad y frenó en el momento justo, ya en el interior del área, para recortar hacia dentro mientras se deshacía de Diego Rico y preparaba el cañón. El derechazo entró ajustado al palo largo. Imposible para Soria, que aun así consiguió rozar la pelota (2-0, m. 54).

Danjuma se estrena como goleador / F. CALABUIG

En un choque marcado por la estrategia en los banquillos, el segundo impacto del Valencia parecía definitivo. Sin embargo, los de Bordalás, confiados en lo hecho en Balaídos y el Sánchez Pizjuán, continuaron acosando la portería de los de Corberán, agazapados a la espera de un nuevo contragolpe. El extécnico del Valencia revitalizó su ataque dando entrada a Borja Mayoral, quien puede vivir sus últimas horas antes de emigrar a México, y a Coba. Poco más tarde, Corberán respondió sobre el tablero con Dani Raba y Pepelu, quienes sustituyeron a Guerra y Danjuma.

El Getafe no se dio por vencido y, la verdad, disfrutó de alguna que otra ocasión de gol que le hubiera complicado la vida al Valencia. Uche remató rozando el poste un centro de Coba desde la izquierda. Mayoral cabeceó con peligro muy cerca de la línea de gol un servicio de esquina de Luis Milla, y Arambarri envió a las nubes un balón franco en el corazón del área.

Todavía fue mayor el susto a falta de cuatro minutos para el final. Un centro de Coba otra vez desde el flanco izquierdo acabó en un zurdazo al poste con la zurda de Adrián Liso. Mestalla respiró anhelando unos últimos minutos tranquilos que tuvieron como aliciente extra el debut de Largie Ramazani, recién cedido por el Leeds United. El belga pisó el campo en lugar de Luis Rioja, ovacionado. Ramazani tuvo unos minutos para pisar el acelerador por la derecha y asistir a Duro en el tercer tanto (3-0, m. 96).

4 de 9 antes de visitar al Barcelona tras el parón

Tras las tres primeras jornadas, con el triunfo sobre el Getafe, el Valencia toma aire. Después del parón por los compromisos de selecciones, el equipo de Corberán visitará al Barcelona el fin de semana del 13-14 de septiembre con 4 puntos de 9 posibles. Pone fin a una serie de cinco partidos de Liga en los que no conocía el sabor de la victoria entre el final de la temporada anterior y el comienzo de la actual.