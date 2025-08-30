El Barcelona - Valencia, domingo 14 a las nueve de la noche

El Valencia CF, tras la importante victoria de este viernes ante el Getafe en Mestalla, se presentará en la cuarta jornada de LaLiga como el primer anfitrión del FC Barcelona en la presente temporada. Aunque se desconoce el escenario en el que se jugará el encuentro, ya que el Spotify Camp Nou no dispone de la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, sí ha quedado claro que el Barcelona tendrá que actuar como local y no habrá cambio en el orden de las sedes con el Valencia.

Asimismo, lo que también se conoce desde esta tarde es el horario del partido, que se jugará en la noche del domingo 14 de septiembre, a las 21:00 horas de la noche (televisado en la plataforma de Movistar Plus). LaLiga ha hecho públicas fechas y horas de los partidos de la jornada 4 de la competición, con la que se regresará a la actividad tras un fin de semana de parón con motivo de los partidos de selecciones.

Las fechas de la cuarta jornada de la Liga / LaLiga

Precisamente, en esa cuarta fecha, sin lugar a dudas, uno de los grandes partidos de la jornada será ese Barça - Valencia. Un duelo que, incomprensiblemente, aún no tiene una sede definitiva a tan solo medio mes de que deba jugarse. Aparte de los aficionados barcelonistas -un buen número de abonados se quedarán sin ver 'in situ' a su equipo-, la afición del Valencia CF también sale gravemente perjudicada, pues todavía desconoce si podrá organizar un desplazamiento para animar a su equipo y, en caso de que finalmete si pudiese hacerlo, hacia dónde y en qué condiciones.

Alternativas para el Barcelona

Si como todo parece indicar, el Barça no es capaz de anunciar el regreso a su clásico estadio tras la remodelación para la visita del Valencia de Corberán, habría que ver en qué estadio se disputaría el choque. Otras posibilidades serían el estadio de Montilivi, en un fin de semana en el que Girona visita Balaídos, o el Johan Cruyff, donde apenas caben 6000 personas. Los requisitos mínimos de espectadores de la Liga, en este supuesto, obligarían al Barcelona a incluir gradas supletorias.

Por otro lado, el Barcelona, según se informa desde Catalunya, se resiste a tirar la toalla y quiere apurar todas las opciones de que el encuentro se dispute en el Camp Nou. Para ello, trabaja contra el reloj para obtener un certificado final de obras, lo que le abriría posteriormente la puerta a que se permitiese la ocupación de hasta 27000 personas.

Horarios para los equipos valencianos

Por lo que respecta a los horarios de los demás equipos de la Comunitat Valenciana, el primero en volver a jugar en LaLiga será el Elche. Los ilicitanos visitarán el viernes 12 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán (21:00 horas). El sábado 13, otro partidazo, el Atlético-Villarreal, a las 21:00 de la noche. El Levante, finalmente, se medirá el domingo 14 a las 16:15 al Real Betis.