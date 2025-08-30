Bordalás: "El Valencia CF ha hecho muy buenas incorporaciones"

El técnico del Getafe, José Bordalás, opinó que el resultado es abultado para lo que se ha visto en el terreno de juego tras la derrota este viernes en Mestalla ante el Valencia por 3-0. Además, el exentrenador de los valencianistas se fue dejando una muy buena opinión del conjunto de Carlos Corberán y de la rrestructuración que se ha llevado a cabo en este mercado de verano.

"El fútbol tiene estas cosas. Los chicos están viviendo una situación límite que no se la deseamos a nadie. Están haciendo un esfuerzo titánico. Las ocasiones más claras las tuvimos nosotros", dijo el alicantino, al respecto de las estrecheces que está padeciendo su club, imposibilitado de inscribir nuevos fichajes por cuestiones de FPF y teniendo que jugar en las tres primeras jornadas de Liga con las fichas profesionales muy justas. Aun así, pese a la derrota en València, los azulones acumulan seis puntos de nueve tras las victorias en Vigo y Sevilla.

Bordalás Valora la "intensidad" de un Valencia con "físico, velocidad y calidad"

Bordalás expresó que no le ha sorprendido el planteamiento del Valencia: "Ellos tuvieron mucha intensidad. El primer gol nos hizo daño y salimos en el segundo tiempo para empatar, pero en un error nos marcaron el segundo".

"No hemos estado acertados", apuntó antes de aclarar la opinión que le genera el actual Valencia 2025/26: "El Valencia ha realizado buenas incorporaciones. Tiene físico, velocidad y calidad. Me gusta el equipo que ha hecho esta temporada", finalizó.

Hasta el momento, el Valencia CF ha realizado siete fichajes: Dani Raba, Julen Agirrezabala, José Copete, Philip Ugrinic, Baptiste Santamaría, Arnaut Danjuma y Largie Ramazani. El octavo y último se quiere que sea el delantero Umar Sadiq.