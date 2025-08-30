Despegue a cargo de Mestalla

El Valencia CF disputó este viernes un partido trampa, tanto por el rival como por el contexto. Verse las caras con el Getafe de José Bordalás nunca es buen negocio, menos aún en el estado de forma con el que llegaban los azulones, con seis puntos sumados de seis posibles en las dos primeras jornadas. Además, la cita era para el Valencia una de esas en las que ganar es más obligatorio que otras veces, y es que, tras sumar solo un punto en las dos primeras jornadas, marcharse al primer parón de la temporada sin victorias en el casillero, hubiera dibujado un panorama algo peligroso, sobre todo con todavía reciente recuerdo de la temporada pasada. Lejos de verse superado por los acontecimientos, el Valencia manejó la presión a las mil maravillas, impulsado por una afición que se dejó la garganta en Mestalla para brindarle a su equipo el mejor ambiente posible.

Es lo que tiene jugar en Mestalla, que te obliga a salir con una marcha más. El valencianismo construyó este viernes el mejor escenario posible para que el Valencia diera ese paso al frente tan necesario en este inicio de campeonato. Y el plan salió a pedir de boca. Al equipo de Corberán se le vio otra cara, más concentrado desde el minuto uno y con un plan de juego más definido, y eso que el Getafe es un especialista desarbolar planes.

Valencia VLC SPD partido de fÃºtbol Liga EAsports entre el Valencia CF y el Getafe / Francisco Calabuig

Las novedades en el once funcionaron, vaya si lo hicieron. Diakhaby aportó seguridad, fue un mariscal en defensa y diferencial en ataque, anotando el gol que abrió la lata. Un tanto que confirma que, más allá de su rendimiento defensivo, el franco-guineano es una amenaza aérea, ya terminó el curso pasado anotando a balón parado y este lo empieza igual. En cuanto a Santamaría, demostró orden y colocación, aunque todavía le falta un punto de adaptación.

Fin de fiesta perfecto

Ganar ya era crucial, pero hacerlo de la manera que lo hizo el Valencia es todavía más importante. La sensación de superioridad fue notable, y la de que este equipo tiene potencial, también. La defensa, con sus vaivenes, convenció, al menos más que en las dos primeras jornadas, mientras que el ataque demostró capacidad de generar peligro. Por poner un ‘pero’, en la sala de máquinas todavía se necesita trabajo. El fin de fiesta fue perfecto porque, más allá del triunfo, situaciones como el gol de Danjuma o la asistencia de Ramazani son las típicas que conectan a un jugador, y que le permiten comenzar con buen pie una etapa. Mojó sobre la bocina Hugo Duro, un delantero que acostumbra ser de rachas, por lo que cuanto antes hiciera el primero, mejor.

El defensa francÃ©s del Valencia CF Mouctar Diakhaby (i) celebra su gol durante el partido de la tercera jornada de LaLiga que Valencia CF y Getafe CF disputan este viernes en el estadio de Mestalla. EFE/Manuel Bruque / Manuel Bruque

Al parón con otra cara

Dijo Corberán en la previa del partido que lo único que les ocupaba era ganar al Getafe, independientemente del punto en el que se encuentre la temporada, pero la realidad es que, si una derrota preparón sienta algo peor que una cualquier otra derrota, una victoria justo antes de dos semanas de descanso liguero, genera todavía mayor satisfacción. El Valencia afronta ahora un periodo de 14 días en los que poder perfeccionar lo que funciona y trabajar en los errores. Además, es un tiempo necesario para que jugadores como Ramazani, recién llegado, entrene y conozca a sus compañeros, aunque ayer demostró que algo de química ya existe.