Enzo Barrenechea vuelve a acordarse del Valencia CF

Enzo Barrenechea ha vuelto a lanzar un guiño al valencianismo. El centrocampista argentino, pese a ya no ser parte de la plantilla del Valencia CF tras el vencimiento de su cesión, sigue guardando en su recuerdo su etapa en el conjunto de Mestalla. El actual futbolista del Benfica, en el que ha reclado este verano a cambio de 15 millones de euros, no se ha olvidado de sus excompañeros.

El exblanquinegro no quiso perderse el partido en el que anoche el Valencia CF consiguió su primera victoria de la temporada ante el Getafe (3-0) con los goles de Mouctar Diakhaby, Arnaut Danjuma y Hugo Duro. El argentino subió una historia a sus redes sociales felicitando al delantero madrileño, que anotó el tanto que puso la guinda al encuentro.

Otro gesto para la hemeroteca

No es la primera vez que, desde su marcha, Barrenechea se acuerda del cuadro 'che'. Y es que, a lo largo de este verano y con su futuro aún por resolver, Enzo ha recordado en varias ocasiones su paso por la capital del Túria.

El mediocentro del Benfica, antes de recalar en el subcampeón de la pasada campaña de la liga portuguesa, envió varios mensajes en clave a la afición valencianista. El argentino, a través de sus redes sociales ha dejado ver cómo se ha preparado para esta nueva temporada. En sus publicaciones, Barrenechea aparece en más de una ocasión vistiendo la ropa de entrenamiento blanquinegra.

El cariño de la afición y de sus compañeros

Enzo Barrenechea aterrizó en Valencia en las últimas horas de mercado de la temporada pasada. El Aston Villa y el equipo 'che' acordaron la cesión del centocampista hasta final de temporada. Pese a que fue Pepelu el que comenzó como titular, el futbolista de 24 años se acabó haciendo con un puesto fijo en la medular del equipo que comandó en primera instancia Rubén Baraja y posteriormente Carlos Corberán.

El argentino fue clave en el esquema del técnico de Cheste, siendo el encargado de sostener el centro del campo y ayudando al equipo a conectar líneas. Barrenechea se hizo con el cariño de Mestalla y de sus compañeros, y así lo ha demostrado este verano con sus interacciones en redes sociales.

El argentino ha demostrado que guarda cariño a sus excompañeros, algo que hemos podido ver en severas ocasiones en estos últimos meses. Enzo sigue apoyando públicamente a los futbolistas blanquinegros, acordándose de ellos y apoyándolos en sus nuevas metas, como en el caso del fichaje de Fran Pérez por el Rayo Vallecano, en el que el ex del Aston Villa mandó un corazón al canterano valencianista en su despedida.