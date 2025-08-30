Estreno breve pero estelar de Largie Ramazani

Había dudas si Largie Ramazani estaría disponible para el partido de hoy y entraría en la convocatoria del partido frente al Getafe. Finalmente, tras pasar el reconocimiento médico y anunciar el fichaje del belga el pasado jueves 28 de agosto, pudo ser inscrito y por tanto entrar en la convocatoria de Carlos Corberán. El extremo belga que llegó hace menos de 48 horas a España, ya ha sumado sus primeros minutos oficiales con la camiseta del conjunto ‘Blanquinegro’. El director técnico de Cheste realizó el último cambio en el minuto 87, saliendo del campo Luis Rioja y entrando al terreno de juego el jugador cedido por el Leeds United Largie Ramazani.

Primera asistencia de Ramazani