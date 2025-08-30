Rioja: “Dejarnos todo en el campo es la mejor manera de devolver el cariño de Mestalla”

El Valencia CF se impuso 3-0 al Getafe en Mestalla en la jornada 3 de LaLiga 2025/26, y Luis Rioja se convirtió en uno de los protagonistas del encuentro. El extremo participó activamente en ataque y defensa, encargándose de las acciones a balón parado y asistiendo a Mouctar Diakhaby en el primer gol del partido. Tras el encuentro, Rioja habló en VCF Media sobre la importancia de la victoria y la relación del equipo con la afición.

“Es una victoria muy importante para irnos al parón con tres puntos. El equipo se ha vaciado. Gracias a la unión que tenemos con la afición todo va más rodado”, comentó el jugador, destacando la energía y el compromiso de todo el grupo en un partido complicado y con poco espacio en el campo.

Rioja encara a un rival / LaLiga

La clave del partido según Rioja

El extremo valencianista señaló que el control del balón parado fue determinante: “El partido fue difícil, poco espacioso. El balón parado cobró protagonismo y hoy mucho más; eso nos permitió encontrar espacios que no hubiésemos tenido si no nos hubiésemos adelantado”. Para Rioja, sumar los tres puntos en Mestalla es fundamental para que el proyecto de Corberán siga creciendo y para facilitar la adaptación de los nuevos jugadores en estas primeras semanas de competición.

Un rendimiento ovacionado por la afición

Más allá de las palabras, Rioja dejó su sello en el terreno de juego. Incansable, enérgico y participativo, ayudó en defensa y fue decisivo en ataque con su asistencia a Diakhaby. Su rendimiento fue reconocido con un aluvión de aplausos por parte de la afición de Mestalla, una muestra de la conexión especial entre jugador y público que Rioja quiso devolver con esfuerzo y entrega durante los 90 minutos.

Rioja contra el Getafe / LaLiga

Luis Rioja completó un partido muy sólido según las estadísticas de SofaScore: proporcionó una asistencia, acertó el 83% de sus pases, ganó un total de siete duelos y completó dos regates efectivos. Su influencia se notó tanto en la creación como en la recuperación del balón. El extremo se retiró en el minuto 87 para dar paso al debutante Ramazani, cerrando así una actuación destacada que combinó trabajo defensivo, participación ofensiva y efectividad en los momentos clave del encuentro.