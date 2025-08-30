Valencia y Real Sociedad buscan el acuerdo final por Sadiq

A falta de los últimos tres días de la ventana de verano, el Valencia CF no ha virado de objetivo en el fichaje del '9'. Al contrario, sigue erre que erre con Umar Sadiq. En la mañana de este sábado, según ha informado el periodista Héctor Gómez y puede confirmar SUPER, las negociaciones entre el club de Mestalla y la Real Sociedad para la cesión de Umar Sadiq están teniendo un nuevo impulso. Tanto es así que el Valencia y el futbolista, deseoso de unirse al equipo de Carlos Corberán, confían en que de una vez sea el definitivo.

El Valencia parece dispuesto a no dejar en la estacada a un jugador que ha hecho todo lo que ha estado en su mano por jugar en el Valencia. De hecho, el delantero nigeriano de 28 años se rebajará el sueldo que tiene firmado en Donostia si la operación termina fructificando de aquí al lunes a las 23:59 horas, momento en el que cerrará el mercado. Fuentes de la negociación aseguran que se está trabajando en el interés conjunto de un "acuerdo final".

El VCF confía en que sea el último tira y afloja por Sadiq

Ese acuerdo continúa pasando bajo la fórmula de una cesión, pese a que el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha preferido a lo largo de todo el verano que la forma en la que Sadiq saliese del equipo 'txuri-urdin' fuera la de un traspaso. El Valencia CF ha subido la oferta por el préstamo, y la Real solicita que, entre fijo y bonus, rebase el millón de euros.

Tras la nueva oferta, el máximo dirigente de los vascos se ha abierto a la posibilidad de que el futbolista, con contrato en vigor hasta junio de 2028, se marche cedido. Eso sí, fuentes cercanas a la Real indican que su posición va a seguir siendo firme y Aperribay intentará arañar algo más en forma de pluses por rendimiento que aumenten el monto total.

Cabe recordar que, el pasado mes de junio, el Valencia rechazó la compra de Sadiq ejecutando una opción de compra de unos 9 millones de euros a pagar a plazos. Sumando las cantidades de los dos préstamos, si se acaba dando este segundo, el Valencia habría abonado al menos 2,5 millones.Por ello, el precio de una nueva opción de compra, con un año menos de contrato por delante, no sería tan elevado. Además, desde la parte de la Real se trabaja para que el próximo junio los de Mestalla sí acaben quedándose al delantero o, en su defecto, tengan que seguir pagando a través de cláusulas como las del pasado mes de enero, que incrementaron los pagos, por ejemplo, por la permanencia en Primera división con 500.000 euros extra.