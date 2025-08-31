Diakhaby y sus increíbles cifras goleadoras se hacen un sitio de honor en la historia del Valencia

Más allá de las caras nuevas de los fichajes, el de Mouctar Diakhaby es el nombre propio del Valencia CF y de la primera victoria en la Liga 2025/26. El francoguineano se ganó sobre el terreno de juego la titularidad que había perdido en las dos primeras jornadas de la competición. Lo hizo a base de puro rendimiento. Un gol, un pase clave con la cabeza para la carrera de Ramazani en el tercero, obra final de Hugo Duro, y una actuación sobresaliente y clave en la primera portería a cero del curso el pasado viernes frente al Getafe (3-0). Un tanto, además, con el que Diakhaby iguala a José Gayà y Carlos Marchena en el ranking de los defensas más goleadores del club a lo largo del siglo XXI. Los tres suman once dianas oficiales como valencianistas, a una del argentino Roberto Fabián Ayala, autor de 12 goles entre 2001 y 2007, y a dos del lateral brasileño Fábio Aurélio (2000-2006).

El mérito de 'Diakha', fichado al Olympique de Lyon por 15 millones más variables, radica en la constancia con la que se ha recuperado de la gravísima lesión de rodilla que padeció en marzo de 2024 en un partido en Mestalla ante el Real Madrid en el que Aurélien Tchouaméni le cayó encima partiéndole involuntariamente la pierna. Muchos ponían en duda que el central pudiese volver a competir con garantías. Diez meses más tarde, regresó a los campos. Lo consiguió. Desde entonces hasta ahora, el defensa nacido en Vendome (Francia) ha demostrado que está en condiciones de ser el que fue.

Frente al Getafe, una vez más, Diakhaby evidenció sus credenciales como referente dentro de la plantilla. Esta es la octava temporada del internacional por Guinea con la camiseta del Valencia CF. Siete largos años en los que comenzó disfrutando de la oportunidad de ganar experiencia en competiciones como la Champions y la Europa League, y en los que se ha ido consolidando como pieza decisiva en el sistema defensiva. Primero de la mano de centrales como Ezequiel Garay y Gabriel Paulista y, con el paso del tiempo, siendo él también maestro de jóvenes como Cristhian Mosquera (Arsenal FC) y César Tárrega.

Diakhaby celebra el gol al Getafe con los aficionados / Francisco Calabuig

Durante todo su periplo, en el que acumula 192 partidos oficiales como blanquinegro, 'Diakha' ha destacado gracias a su envergadura y potencial en el juego aéreo en la faceta goleadora. Como en el 1-0 al Getafe, rematando un servicio de esquina de Luis Rioja, los 192 centímetros de altura del jugador de origen guineano han sido determinantes en los 11 goles que ha anotado con la camiseta valencianista. Diez en la Liga y uno en las semifinales de la Liga Europa de la campaña 2018/19 al Arsenal londinense en el Emirates Stadium.

En el top 50 de goleadores

Este bagaje goleador permite a Diakhaby formar parte del top 50 de goleadores del Valencia CF en este siglo XXI. Una lista comandada por las 129 dianas de David Villa en 225 partidos de competición oficial. En ella, los primeros jugadores en aparecer del actual equipo son Hugo Duro (37 goles en 144 duelos) y Diego López (17 en 93). Y solo hay ocho defensas y cinco centrales. Los más eficientes por este orden son: Fábio Aurélio (13 dianas en 116 encuentros oficiales), Ayala (12 en 253), Marchena (11 en 319), Gayà (11 en 379), Diakhaby (11 en 192) Ricardo Costa (10 en 124), Wass (9 en 152) y David Navarro (9 en 149).

De hecho, el promedio goleador de 'Diakha' supera el de todos los valencianistas por delante de él en el ranking, salvo el del zurdo Fábio Aurélio. Además, el ex del Lyon ha rebasado en las últimas temporadas a otros defensores como Adil Rami (8 goles en 93 partidos), Gabriel Paulista (8 en 220), Raúl Albiol (8 en 179), Jérémy Mathieu (7 en 117), Garay (6 en 114), Jordi Alba (6 en 110) u Otamendi (6 en 38) y Mustafi (6 en 51).

Aún lejos de los 'artilleros' Quique Flores y Miguel Tendillo en el siglo pasado

No obstante, tanto el francoguineano como los demás defensas goleadores con el Valencia en el siglo XXI quedan lejos de los mejores artilleros desde la línea defensiva en toda la historia del club, los Quique Flores (26 goles), Miguel Tendillo (21) y Juan Cruz Sol (15).

Asimismo, el valor de los goles de 'Diakha' se traduce también en las victorias que han deparado. Solo en dos ocasiones sus tantos no pudieron evitar la derrota. En el mencionado partido en Londres ante el Arsenal (3-1) y ante el Rayo en 2022 (2-1). Sus otras nueve dianas contribuyeron bien a un triunfo, bien a un empate como en su estreno goleador en diciembre de 2018 en un 1-1 con el Sevilla.

Además de la diana conseguida ante el Getafe, el '4' del Valencia vio portería la temporada pasada en los triunfos ante el Leganés (2-0) y el Real Madrid (1-2). En la 2023/2024 marcó contra el Valladolid (2-1) en Mestalla y el Sevilla (1-2) a domicilio y, en la campaña 2022/2023, había anotado en el triunfo en El Sadar por 1-2.

Diakhaby y Hugo Duro, en el partido del viernes, junto a Uche y Davinchi, jugador del Getafe / Francisco Calabuig

Esos diez tantos también le sitúan en novena posición en la lista de los mejores anotadores del equipo en las ocho últimas campañas de LaLiga. Una lista encabezada por Hugo Duro que suma 33 dianas en este tiempo.