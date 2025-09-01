Máximo riesgo con Sadiq: abierta la vía de Lucas Beltrán

A esta hora de la tarde, la Real Sociedad continúa sin abrir la mano para la cesión de Umar Sadiq. El presidente, Jokin Aperribay, se mantiene firme solicitando al Valencia CF que si quiere al delantero nigeriano en su equipo debe comprometerse a comprarlo ahora o al final de temporada. En este difícil escenario, la dirección deportiva, con Ron Gourlay y Miguel Corona reunidos en las oficinas, ha intensificado las negociaciones por una de las alternativas que tenía activas. Según ha informado el periodista Matteo Moretto, ese futbolista es el argentino de la Fiorentina Lucas Beltrán.

Lucas Beltrán llegaría cedido al Valencia para una temporada. A priori, llama la atención la versatilidad del atacante de 176 centímetros, un perfil diferente al de Umar Sadiq. En la pasada campaña en la serie A, el ex de River jugó más partidos como mediocentro ofensivo, mediapunta o extremo por la izquierda que como delantero centro con los 'viola'.

El exatacante de River Plate llegó al Calcio italiano hace dos veranos previa pago de 12,6 millones por parte de la Fiore. Durante dos temporadas en la serie A, Beltrán ha sumado 65 partidos en los que ha sumado 11 goles y ocho asistencias.

Todavía por cerrar

De todos modos, el fichaje de Beltrán, que llegaría a préstamo, no está completado, ya que las conversaciones por Umar Sadiq no están caídas del todo. El Valencia CF no ha cesado en toda la jornada, con la colaboración de los representantes del jugador, intentando que la Real Sociedad dé el 'OK' a una solución intermedia en la cual la Real recibiría, además de un millón por el 'loan fee', cantidades extra con bonus en función de objetivos.

Umar Sadiq, con la camiseta del Valencia CF / sd

Incluso, se ha barajado que la opción de compra se convirtiese en obligatoria si se alcanzaban metas deportivas colectivas e individuales más complejas. La realidad es que cada minuto que pasa decaen las posibilidades de poder traerle a Corberán al '9' que pretendía desde mediados de agosto. Las noticias que le llegan al propio Sadiq, ya muy preocupado, es que a solo cuatro horas del cierre el anhleado acuerdo no llega.