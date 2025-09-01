Oficial: El Valencia CF incorpora a Víctor Jr.

Ya es oficial, nuevo fichaje del Valencia CF. El club valencianista ha anunciado este lunes que ha alcanzado un acuerdo con el Levante UD para incorporar a Víctor Fernández a la Academia VCF. Víctor Fernández (2007) llega a la Academia VCF tras militar el pasado curso en el conjunto granota, donde debutó en LaLiga Hypermotion con tan solo 16 años. El centrocampista pucelano, internacional con las categorías inferiores de la Selección Española, llega cedido por una temporada y el club dispondrá de una opción de compra.

Todavía en edad juvenil, Víctor estará en la dinámica de trabajo del Valencia Mestalla para continuar su formación.

Víctor Fernández, de 17 años, es hijo del mítico exjugador del Valladolid y juega de mediapunta. El canterano recaló el pasado verano en Orriols procedente de la cantera del Valladolid. El futbolista firmó un contrato hasta junio de 2028 y ha hecho la pretemporada con el primer equipo del Levante UD. Además, la pasada campaña debutó con el primer equipo granota en Liga y Copa del Rey.

Víctor Fernández llega cedido con opción de compra. / VCF

Comunicado del Levante

El Levante UD y el Valencia CF han llegado a un acuerdo para la cesión de Víctor Fernández, “Víctor Jr.”, hasta final de temporada.

Formado en la cantera del Real Valladolid, el joven futbolista llegó a Valencia el mes de julio del pasado año para vincularse con la entidad granota. Su debut en LALIGA HYPERMOTION se produjo el 29 de septiembre en el encuentro disputado ante la UD Almería en el Estadio Ciutat de València.

Desde el Levante UD le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa.